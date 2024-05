A 21 éves belga kerekes az elmúlt napokban nem érezte jól magát, a keddi szakasz után pedig kiderült, hogy megbetegedett - közölt a Team Visma - Lease a Bike csapat, melyből már korábban kivált a holland Robert Gesink és Olav Kooij, valamint a francia Christophe Laporte.

Az összetettben jelenleg 34. helyezett Valter Attila így három csapattársával teker tovább az olaszországi háromhetes viadalon. Cian Uijtdebroeks, aki a legjobb fiatalnak járó fehér trikót viselhette, ötödik volt a keddi versenynapot követően.

