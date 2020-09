Caleb Ewan nyerte szerdán a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 11. szakaszát, amelyen Primoz Roglic megtartotta első helyét az összetettben.

A Chatelaillon-Plage és Poitiers közötti 167,5 kilométeres etapon egy negyedik kategóriás emelkedő és egy gyorsasági részhajrá várt a mezőnyre, amelytől rögtön az éles rajtnál eltekert Matthieu Ladagnous. A francia bringás pályafutása során 11. alkalommal szökött a francia körversenyen, ezúttal öt perc fölötti előnyt dolgozott ki, ám 124 kilométer szólóban töltött szökés után utolérték.



Noha a záró hat kilométerre ellépett egy háromfős szökés, két kilométerrel a cél előtt ismét együtt volt a főmezőny, így a várakozásoknak megfelelően sprintbefutó döntött. A rendkívül szoros hajrában négyen voltak versenyben az etapgyőzelemért, végül a harmadik szakaszon is első ausztrál Ewan haladt át elsőként a célvonalon a háromszoros világbajnok és a negyedikként célba érő Wout van Artot vállal odébb rakó Peter Sagan és a zöld trikós ír Sam Bennett előtt.

A kordon mellől induló Sagant a zsűri a videofelvételek elemzése után büntetésből a csoport végére, a 85. helyre sorolta, így a mezőnypontversenyben Bennett előnye 15 pont helyett 68 pontra nőtt Sagannal szemben. A szlovák kerekes ugyanis elvesztette a második helyért járó 30 pontot, további 13-at pedig levontak tőle, nagy riválisa, Bennett pedig azzal, hogy egy helyet előrébb került, további tíz ponttal gyarapodott.

