Elhagyhatta a kórházat Luca Wackermann, aki a Giro d'Italia kerékpáros körverseny keddi szakaszán bukott hatalmasat.

Az idei viadal utolsó szicíliai, Catania és Villafranca Tirrena közötti etapján az olasz sportoló és csapattársa, a holland Etienne van Empel a pályát szegélyező kordon egy darabjában esett el, melyet egy helikopter kavarta nagy erejű léghullám tolt be eléjük az útra.



Wackermann csúnyán összetörte magát, és a balesetet követően kórházba kellett szállítani. Mint kiderült, a 28 éves kerekes agyrázkódást szenvedett, az orrcsontja több helyen eltört, az arcán, az állán, a jobb térdében komoly zúzódások keletkeztek, és elképzelhető, hogy hátában is tört el csont az esés nyomán.



A versenyző a szerdai napot egy messinai kórházban töltötte, csapata, a Vini Zabu-KTM pedig csütörtök kora reggel jelentette be, hogy elhagyhatta az intézményt és még a nap folyamán hazaszállítják.



A Vini Zabu már a balesetet követően kérte a felelősök felkutatását és felelősségre vonását, szerdán pedig a profi kerékpárosok nemzetközi érdekvédelmi szervezete fordult a sportági szövetséghez, az UCI-hoz, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.



A 103. Giro d'Italiát Wackermannak fel kellett adnia. A mezőny viszont csütörtökön már a hatodik etapot teljesíti majd, Castrovillari és Matera között. A viadal magyar kerekese, Valter Attila eddig remekül teljesít és összetettben a 33. helyen várja a folytatást.



Borítókép: Robertus Pudyanto/Getty Images