Michael Storer idei második szakaszgyőzelmét aratta a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyen, amelynek 10. szakaszán Odd Christian Eiking átvette az összetett első helyét.

A hétfői pihenőnapot követően kedden a Roquetas de Mar és Rincón de la Victoria közötti 189 kilométer várt a bringásokra, a hajrához közeledve egy második kategóriás emelkedővel. A mezőny jelentős méretű, harminc fő feletti szökevénycsoportot engedett el, benne ketten álltak tíz percen belül a piros trikós Roglichoz képest összetettben: a francia Guillaume Martin és a norvég Odd Christian Eiking.



Az éllovas csapata, a Jumbo-Visma nem ragaszkodott a trikó megőrzéséhez, így 13 perc feletti előnyt engedett a szökésnek.

Roglic maga azonban a vele egy csoportban tekerő riválisaival szemben akart előnyt nyerni, és mintegy 18 kilométerrel a cél előtt váratlanul ritmust váltott az emelkedőn. A lejtmenetben egy jobbkanyarban azonban kicsúszott, emiatt közvetlen üldözői utolérték.

Az Ineos Grenadiers kerékpárosai azonban így is több mint fél percet kaptak Roglictól. A legutóbbi két kiírásban győztes szlovén azonban nem maradt az első helyen összetettben, a vezetést Eiking vette át. Így az észt Taaramäe után már az Intermarché-Wanty második versenyzője vehette fel a piros trikót.

