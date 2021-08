Az egy éve rendkívül súlyos bukást elszenvedő Fabio Jakobsen diadalmaskodott a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 4. szakaszán kedden, amelyen az észt Rein Taaramäe esett, ám megtartotta első helyét összetettben.

A El Burgo de Osma és Molina de Aragón közötti 163,9 kilométeres, kiemelt kategóriás emelkedőt nem tartalmazó távon háromfős szökevénycsoportot engedett el a mezőny, ám négy perc fölé egyszer sem kúszott a különbségből, így nem volt reális esély a hazaérésre.



A cél előtt 14 kilométerrel utol is érték az élen tekerő hármast, a sprintbefutóban pedig Fabio Jakobsen bizonyult a leggyorsabbnak, egy évvel és 12 nappal a lengyel körversenyen elszenvedett súlyos bukása után. A rivális sprinterek egymás után, mosolyogva gratuláltak a Deceuninck - Quick-Step holland bringásának.

