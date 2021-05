Az ausztrál Damien Howson vasárnap megtartotta a sárga trikót a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny záró etapján, a 92 kilométeres budapesti körözés végén Edward Theuns bizonyult a leggyorsabbnak.

A fővárosba négy év után visszatérő magyar körverseny a Hősök terétől indult és ott is ért véget 12 kör megtétele után. Másfél órával az indulás előtt még csepergett az eső, ám a rajtra kisütött a nap, 15 fokban kezdte meg a távot a 120 versenyben lévő bringás.



A magyar válogatott célja a szökésbe kerülés és Karl Ádám segítése volt a szakasz végi sprintben Dér Zsolt szövetségi kapitány elmondása alapján. Karl az MTI-nek elmondta, motiválja a hazai pálya, mivel számos ismerőse áll és drukkol neki az utak mentén. Érezte magában az erőt a jó teljesítményhez, a néhol nedves aszfalttól nem tartott, mivel a bátrabb versenyzők közé sorolja magát, ugyanakkor alacsonyabb guminyomással készült a szakaszra.





A négy éve az összetettben második Peák Barnabás (BikeExchange) kiemelte: jó érzés, hogy ismét a fővárosban zárul a viadal. Elégedett volt szombati teljesítményével, amikor a Kékestetőre menet hosszan segítette a szakaszgyőzelmével élre álló Damien Howsont, ezúttal pedig Kaden Groves sprintfelvezetése volt a szerepe.



Az 52 km/h-s első kör végén Fetter Erik indított szökést, a négyfős csoport pedig 1:20 percre tekert el a mezőnytől, mögöttük - fél perccel a karaván előtt - haladt egy ugyancsak négyfős boly, benne a magyar bajnok Filutás Viktorral és a válogatott Hrenkó Norberttel. Így az út mentén álló rengeteg szurkoló három magyar szökevénynek szoríthatott.



Az utolsó ötven kilométerre fordulva elkezdett fogyni a különbség, a hátsó csoportot a táv felénél be is fogta a mezőny, Fetteréket pedig a záró 11 kilométerre fordulva érték utol. Bár az utolsó tíz kilométeren is volt szóló támadás, az elsőségről a várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött, ebben a belga Edward Theuns bizonyult a leggyorsabbnak.



Az összetett élcsoportja nem változott, a BikeExchange 28 esztendős kerékpárosa, Howson az immár 42. kiírásánál járó verseny első ausztrál végső győztese. Mint mondta, egyetlen dolguk volt: biztonságosan megérkezni.



"Tudtuk, hogy sprint lesz a végén, nyugodtnak kellett maradnom és jól helyezkedni" - értékelt Howson.



A szakasz legjobb magyarja a 20. pozícióban beérő válogatott Karl Ádám lett, míg Pelikán János végzett az összetettben a legjobb magyar bringásként 23. helyével, így megtartotta a fehér trikót.





Karl Ádám kiemelte: nagyon jól esett neki a sok szurkolás, amikor hallotta, ahogy kiabálják a nevét.

"Az utolsó kanyarra hátrébbról fordultam az előre eltervezettnél, ötszáznál muszáj volt elkezdenem sprintelni, hogy előrébb jöjjek, így viszont a záró kétszázra elfogytak a lábaim" - fejtette ki. Hozzáfűzte: mindent megtett, amit tudott, most így alakult a befejezés.

Pelikán az MTI-nek elárulta, ideges volt az eső és az úton lévő víztócsák miatt, ám a szél és a nap felszárította a vizet a pályáról.



"Magamat meglepve tudtam annyira agresszív lenni, hogy ott tudtam maradni az elején, ahol könnyebb és nem is annyira veszélyes. Ez volt a cél, hogy elöl megjöjjek és ne essek el" - idézte fel a záró etapot a fehér trikós.



A sprinterek pontversenyében első, és így zöld trikós a német Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) lett, a hegyi pontverseny győzteseként a piros trikót a lengyel Maciej Paterski (Voster ATS) viheti haza.

Képek: MTI/Szigetváry Zsolt