A Trek-Segafredo már jelezte indulási szándékát a jövő évi magyar országúti kerékpáros körversenyen, a Tour de Hongrie-n, amelyen így biztosan lesz a legjobbnak számító World Team kategóriába tartozó csapat.

A jövőre május 12. és 16. között sorra kerülő viadal szervezőinek szerdai tájékoztatása szerint a csapatvezető, Luca Guercilena aláírásával érkezett meg az amerikai együttes nevezése hozzájuk.



A Trek az idei viadalon is az egyik legmeghatározóbb istállója volt a magyarországi mezőnynek. A gárda junior világbajnoka, az amerikai Quinn Simmons a záró szakaszon, a Kékestetőre vezető emelkedő utolsó kilométerén még harcban állt az összetett győzelemért, végül második lett a CCC Team magyar kerekese, Valter Attila mögött.



A csapat elődjét, a Leopard Trek nevű csapatot a luxemburgiak 2010-es Tour de France-győztese, Andy Schleck és fivére, Frank Schleck alapította 2011-ben, az együttes három évig luxemburgi bejegyzéssel működött, majd 2014 óta amerikai színeket képvisel.



A csapat mezét az évek során olyan sztárok viselték, mint a kétszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok svájci Fabian Cancellara, a Párizs-Roubaix-győztes ausztrál Stuart O'Grady, vagy a kétszeres Tour de France-ezüstérmes német Andreas Klöden, de 2017-ben a Trek-Segafredo színeiben fejezte be pályafutását a kerékpársport egyik legeredményesebb versenyzője, a hétszeres Grand Tour-győztes spanyol Alberto Contador is.



A gárda első számú kerekese 2021-ben is az olasz Vincenzo Nibali lesz, a 36 éves klasszis kétszer nyert Giro d'Italiát (2013, 2016), egyszer Tour de France-ot (2014) és egyszer Vuelta a Espanát (2010). Nibali számára ugyanakkor a májusi Giro d'Italia az év legfontosabb versenye, így ő szinte biztosan nem utazik Magyarországra.

Kép: Facebook/Trek-Segafredo