A tatai városházán Révész Máriusz, a Giro d'Italia Hungary 2020 Grande Partenza szervezőbizottságának elnöke és Michl József polgármester bemutatta a verseny Komárom-Esztergom megyei szakaszát, melyet május 10-én érint a mezőny.

"Országosan eddig egyedülálló kezdeményezés, hogy a verseny útvonalán található 17 településen kerékpárversenyeket szervez a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft., majd a versenyek legjobbjai között Tatán rendezik a döntőt" - mondta a kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos.



Révész Máriusz kiemelte, hogy az egyik legnépszerűbb sportesemény rendezésében való részvétel nagyban hozzájárul a kerékpározás népszerűsítéséhez. Kerékpártúrák szervezésére 34 egyesület kapott támogatást, valamint elismert lett a Bringázz a munkába! program.



Emellett a kisiskolások biztonságát növelik a közlekedési szabályokat ismertető munkafüzetek, valamint az iskolai KRESZ-vizsgák.



Idén Magyarországról rajtol a világ egyik legismertebb kerékpáros körversenye, a Giro d'Italia. A versenyen 176 kerékpáros indul a komoly hegyi és gyorsasági szakaszokat tartalmazó, összesen mintegy 3500 kilométeres útvonalon. A mezőnyben külföldi csapatok tagjaként várhatóan több magyar is szerepelhet.



Mivel horvát, osztrák, szlovák és talán szlovén versenyzők is szerepelnek a mezőnyben, várható, hogy a közeli országokból is jelentős számban érkeznek nézők a magyarországi helyszínekre. A versenyt tavaly 195 országban közvetítették és mintegy 810 millió ember nézte a kerékpárosokat.

Sport365.hu - Betekintés a Giro d'Italia történetébe A Giro d'Italia több mint száz éve állja az idő múlását és a külföldi rajtok növelik a kerékpárverseny népszerűségét - mondta Valerio Piccioni, a Girót egykor elindító La Gazzetta dello Sport napilap római szerkesztője az MTI-nek. A La Gazzetta dello Sportnál mindenki ismeri a Giro d'Italia születésének történetét.

Borítókép: facebook/Giro d'Italia