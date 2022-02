Az Ineos Grenadiers is részt vesz a Tour de Hongrie-n, így a világelitből immár 12 csapat indulása biztos a magyar országúti kerékpáros körversenyen.

A szervezők kedden számoltak be a korábban Sky néven ismertté és sikeressé vált brit istálló indulásáról, amelynek versenyzői eddig 12 háromhetes viadalt nyertek. A csapat keretében a néhány hete súlyos edzésbalesetet szenvedett, Tour de France- és Giro d'Italia-győztes kolumbiai Egan Bernal hiánya ellenére is hemzsegnek a kiváló kerékpárosok. Az Ineos Grenadiers bringása a pályán olimpiai és világbajnok, a nagy körversenyeken kilenc szakaszgyőzelemnél tartó olasz Elia Viviani, a 2014-ben világbajnok lengyel Michal Kwiatkowski, a Tour de France-győztes brit Geraint Thomas, az olimpiai bajnok, a 2019-ben a Girón diadalmaskodó ecuadori Richard Carapaz, a 2020-as olasz körversenyt az élen záró brit Teo Geoghegan Hart és a kétszeres időfutam-világbajnok olasz Filippo Ganna is.

A világelitből eddig tavaly indult a legtöbb együttes a magyar körversenyen, akkor nyolc World Team volt a mezőnyben. A 43. Tour de Hongrie-ra május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.



A 2022-es Tour de Hongrie eddig bejelentett csapatai:

Ineos Grenadiers (brit, WorldTeam)

Quick-Step Alpha Vinyl (belga, WorldTeam)

Movistar (spanyol, WorldTeam)

Israel Start-Up Nation (izraeli, WorldTeam)

Jumbo-Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam)

BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

BORA-hansgrohe (német, WorldTeam)

DSM (holland, WorldTeam)

Astana Qazaqstan (kazah, WorldTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno-X (norvég, ProTeam)

Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

