A Tokióban olimpiai ezüstérmes Tom Dumoulin szezonja véget ért, miután kerékpárjával edzés közben összeütközött egy autóval és eltörte a jobb csuklóját.

A 30 éves bringás csapata, a Jumbo-Visma pénteken számolt be a balesetről, hozzátéve, hogy Dumoulin csuklóját meg is fogják operálni.



A szerencsétlen eset csütörtökön történt, a 2017-es Giro d'Italia győztese egy kanyarodó autónak ütközött, amikor az október 3-ra tervezett saját rendezvényének, a Tour de Dumoulinnak az útvonalát akarta felderíteni az Ardennekben.



"Nagy csalódás ez nekem, mert mostanában kerültem újra formába, és reménykedtem, hogy erős hónapot tudok tekerni" - mondta Dumoulin.



A tokiói játékokon egyéni időfutamban második holland kerékpáros az éremesélyesek közé tartozott a szeptember második felében sorra kerülő országúti világbajnokságon is.

