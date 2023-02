A sportrajongók ismét felkapták azt a felvételt, ami minden idők egyik legfurcsább kerékpáros befutóját örökítette meg.



Tadej Pogacar 2022-ben címvédőként álhatott rajthoz a Tour de Slovenián. A hazaiak közönségkedvencének 2022-ben is esélye volt a végső győzelemre, ám az utolsó hajrá koránt sem sikerült klasszikusra.



Pogacar fej-fej mellett haladt nagy riválisával, Rafael Majkával és mindenki arra számított, hogy előbb utóbb valamelyikük meglendül majd, ám a két kerékpározó máskép döntött. Egymás mellé tekertek, majd kő-papír-ollóval döntöttek a győzelem sorsáról. A „csatát” Pogacar nyerte, így nem maradt el a duplázás.



Two cyclists leading the Tour of Slovenia decided to choose the winner with rock, paper, scissors pic.twitter.com/hj11p0Jt2f