Anna van der Breggen megvédte címét a Giro d'Italia Donnén, az olasz női országúti kerékpáros körversenyen.

Az országúti mezőnyversenyben világ- és olimpiai bajnok, időfutamban vb-címvédő holland kiválóság a tízetapos viadal második szakaszán állt az összetett élére, ezt követően nem is adta át a vezetést. Csapata - amely a tokiói olimpia hegyikerékpáros versenyére készülő Vas Kata Blankát is foglalkoztatja -, az SD Worx fölényét jelzi, hogy két olyan szakasz is volt, amikor az első három helyezett is a holland istállóból került ki. Sőt, az összetettben is csapattársak zártak mögötte: második a dél-afrikai Ashleigh Moolman, míg harmadik a holland Demi Vollering lett - számolt be a cyclingnews szakportál.

A 31 esztendős Van der Breggen 2015, 2017 és a tavalyi kiírás után negyedszer diadalmaskodott a Giro d'Italia Donnén.

