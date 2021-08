Jasper Philipsen nyerte sprintbefutóban a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny második szakaszát, amelyen a legutóbbi két kiírásban győztes Primoz Roglic megőrizte vezető helyét összetettben.

Hétfőn a Santo Domingo de Silos és Espinosa de los Monteros közötti 202,8 kilométeres táv és a végén a 76. Vuelta a Espana első hegyi befutója vár a mezőnyre a Picón Blancón. A 3417 kilométer össztávú viadal szeptember 5-én Santiago de Compostelában, a híres Szent Jakab-zarándokút (ismert nevén El Camino) záró állomásán ér véget.

A Caleruega és Burgos közötti szakaszon háromfős szökést engedett el kis különbséggel a mezőny, amelyben három tokiói olimpiai bajnok tekert: az országúti mezőnyversenyben aranyérmes ecuadori Richard Carapaz, az időfutamban diadalmaskodó szlovén Roglic, illetve a hegyikerékpárban győztes brit Thomas Pidcock.



Mivel a 166,7 kilométeres táv nem tartalmazott kategorizált emelkedőt, így várható volt a sprintbefutó a 30 fok körüli hőségben. Ez meg is valósult, miután a mezőny a záró 20 kilométerre befogta az utolsó elöl maradt szökevényt is. A "végjátékot" 4,2 kilométerrel a cél előtt egy bukás vezette fel, a sor szétszakadt, többen is a földön maradtak, így mezőnyhajrának szétzilált "felvezetővonatokkal" vágtak neki a csapatok.





A sprintben a belga Philipsen diadalmaskodott, azt követően, hogy a Tour de France-on hat etapon zárt az első háromban győzelem nélkül. Másodikként a holland Fabio Jakobsen ért célba - egy évvel és tíz nappal a lengyel körversenyen elszenvedett súlyos bukása után -, míg harmadik az ausztrál Michael Matthews lett.



Az összetett élén Roglic négy másodpercet megőrzött előnyéből, így marad rajta a piros trikó. A végső sikerre esélyesek közül mindenki az élcsoportban ért célba.



Eredmények:



2. szakasz, Caleruega-Burgos, 166,7 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Fenix) 3:58:57 óra

4. Fabio Jakobsen (holland, Deceuninck - Quick-Step) azonos idővel

3. Michael Matthews (ausztrál, BikeExchange) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 4:07:29 óra

2. Alex Aranburu (spanyol, Asztana-Premier Tech) 4 másodperc hátrány

3. Matthews 10 mp h.

Borítókép: Twitter.com/La Vuelt