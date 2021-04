Ezúttal is rajthoz áll a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen a szlovén Adria Mobil csapata.

A szervezők szerdai közleménye emlékeztet rá, hogy a kontinentális istálló az elmúlt két évben is ott volt a mezőnyben, igaz, azóta jelentősen átalakult, mert három rutinos versenyző is távozott.



Az idén kizárólag szlovén bringásokat foglalkoztató Adria Mobil jelenlegi keretének rangidőse, egyben legeredményesebb versenyzője David Per, aki az olasz világklasszis - Tour de France-, Giro d'Italia- és Vuelta a Espana-győztes - Vincenzo Nibali klubtársa volt a Bahrain-Merida World Tour-csapatánál, mielőtt tavalyelőtt hazatért Szlovéniába.



A szlovén együttes a Tour de Hongrie-n 2019-ben két szakaszon is harmadik helyezést ért el, tavaly pedig Janez Brajkovic révén egy összetett hatodik helyezéssel is gazdagodott.

A 42. Tour de Hongrie-t május 12. és 16. között rendezik, az eseményen huszonegy csapat 126 kerékpárosa állhat rajthoz.



A 2021-es Tour de Hongrie csapatai:



TREK-Segafredo (amerikai) World Team

Team BikeExchange (ausztrál) World Team

Team Jumbo-Visma (holland) World Team

Israel Start-Up Nation (izraeli) World Team

Astana-Premier Tech (kazah) World Team

Bahrain-Victorious (bahreini) World Team

BORA-hansgrohe (német) World Team

EOLO-Kometa (olasz) Pro Team

Team Novo Nordisk (amerikai) Pro Team

Androni Giocattoli-Sidermec (olasz) Pro Team

Sport Vlaanderen-Baloise (belga) Pro Team

Caja Rural-Seguros-RGA (spanyol) Pro Team

Gazprom-RusVelo (orosz) Pro Team

Uno-X Pro Cycling Team (norvég) Pro Team

Vini Zabu (olasz) Pro Team

Bingoal Pauwels Sauces WB (belga) Pro Team

Mazowsze Serce Polski (lengyel) Continental Team

Adria Mobil (szlovén) Continental Team

