A jövőben akár a Tour de France rajtjának magyarországi megrendezését is elképzelhetőnek tartja David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) elnöke.

Három évvel ezelőtti budapesti látogatásán az UCI első embere úgy fogalmazott: a magyar erős kerékpárnemzet. A Giro d'Italia magyarországi Nagy Rajtjára ellátogató Lappartient az MTI-nek adott exkluzív interjúban hangsúlyozta: napjainkban ez még inkább így van. Mint mondta, az infrastrukturális fejlesztések - köztük új velodromok -, az olyan kiváló eredmények, mint Vas Kata Blanka olimpiai negyedik helyezése hegyikerékpárban vagy Valter Attila három rózsaszín trikóban töltött napja a tavalyi Girón, bíztató fejlődést mutatnak.





"A kerékpározás nem csupán egy sportág, de egy életmód is, a jelek alapján rendkívül optimista vagyok magyarországi jövőjével kapcsolatban" - mondta a francia sportvezető.



Közölte: a Magyar Kerékpáros Szövetséggel (MKSZ) folytatott egyeztetések során a hosszú távú tervek között szó esett különböző nemzetközi események rendezésének lehetőségéről, így például világkupa vagy akár világbajnokság magyarországi lebonyolításáról, például a BMX freestyle szakágában három-négy év múlva. Megemlítette a Debrecenbe tervezett velodromot is, amely meglátása szerint az egész régió kerékpársportjára kihathat.

When it's Giro time, it's always best to be in good shape.



Hey, come to the Pink side, we have gifs https://t.co/hnpeu2VOrc #Giro pic.twitter.com/4rf15qF63R