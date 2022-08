A díj átadására Martonvásáron került sor kedden, A Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő MartonKult iroda közleménye szerint a produkcióval a Fejér megyei település szándéka az volt, hogy ne csak Martonvásár, de egész Magyarország jó hírét vigye a világban, és pozitív országimázst közvetítsen.

A közlemény szerint a vágtát többször is elpróbálták az esemény előtt, az öt lovason kívül a huszáregyesület további három tagja segítette a helyszínen a produkció megfelelő megvalósulását. A vágtáról kisfilm is készült, melyet a későbbiekben esemény- és városmarketing célokra kívánnak használni.

"A huszárvágtáról készült kisfilm sikere az esemény napján és az azt követő időszakban uralta a közösségi médiafelületeket és egyöntetű elismerést hozott Martonvásár és a huszáregyesület számára" - áll a közleményben. "Úgy véljük, hogy az esemény egyedi és megismételhetetlen ebben a formájában, és aki látta, emlékezni fog rá".

Az idei Giro d'Italia első három szakaszát rendezték Magyarországon, a Budapest-Visegrád nyitóetap után egy fővárosi időfutamot, majd a Kaposvár-Balatonfüred útvonalat teljesítette a mezőny.

The Giro d'Italia is not just about cycling: it's about folklore, tradition and lots of fun



cc: Saint László Hussar Association Martonvásár#Giro pic.twitter.com/tqIgi4o3TK