Az országúti kerékpársport javát szolgálja Fabio Jakobsen szerint az a jogi eljárás, amelyet a tavalyi lengyel körversenyen elszenvedett horrorbukása nyomán folytatnak a vétkes Dylan Groenewegen ellen.

A cyclingnews szakportál csütörtöki beszámolója kiemelte: a 25 esztendős holland sprinter nem igazán gondol a balesetre, amelyben honfitársa, Groenewegen szabálytalan manővere nyomán szenvedett súlyos, életveszélyes sérüléseket, arcának minden csontja eltört, az összes fogát elvesztette, és két napig mesterséges kómában tartották. Jakobsen kitért rá: nem vesz részt a baleset miatt korábban kilenc hónapig eltiltott Groenewegen ellen folyó eljárásban.

"A kerékpársport hasznára válik a per, és mindenki lelkiismeretének hasznára is" - hangsúlyozta a Quick Step-Alpha Vinyl sprintere, aki visszatérése után fantasztikus formába került, ugyanis a Vuelta a Espanán három szakaszsiker mellett a pontversenyt - és így a zöld trikót - is megnyerte.

Jakobsen a jövő évi háromhetes viadalok közül a Tour de France-t célozza meg, ugyanakkor - mint rámutatott - még semmi nem dőlt el, hiszen a csapatban ott van a francia körversenyen 34 etapgyőzelemmel társrekorder Mark Cavendish is.

