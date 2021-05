A feszült politikai helyzet miatt az Európai Kerékpáros Szövetség törölte a minszki pályakerékpáros Eb-t, amelyet június 23. és 27. között rendeztek volna meg.

Vasárnap a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva minszki leszállásra szólították fel a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az utasszállítót a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe kísérte a repülőtérre. A gépen volt Raman Prataszevics, a Fehéroroszágban szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a leszállás után őrizetbe vettek.



Az incidens után először a németek jelezték, hogy nem vesznek részt a pálya Eb-n, és kiemelték: a helyszínt illetően alternatív megoldást javasolnak, illetve sürgetnek. Hozzátették: az európai szervezet is kritikusan áll az esethez, és az elnökség a csütörtöki ülésen vitatta meg a lehetőségeket.



Enrico Della Casa, az európai szövetség elnöke elmondta: most azon dolgoznak, hogy megtalálják a megoldást.



Eredetileg Minszk és Riga közös házigazda lett volna a most zajló jégkorong-világbajnokságon, de előbbit végül a járványhelyzetre hivatkozva, valamint politikai okok miatt - Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő tavaly augusztusi újraválasztása után tüntetéssorozat zajlott az országban - megfosztották a rendezés jogától.

Borítókép: Ewan Bootman/NurPhoto via Getty Images