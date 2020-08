A szombaton rajtoló Tour de France-on induló országúti kerékpáros csapatok azt szeretnék elérni, hogy a szervezők enyhítsenek azon a szabályon, miszerint egy istállón belül egy hét alatt adott két pozitív koronavírusteszt kizárást von maga után.

Ráadásul a jelenleg érvényben lévő kiírás alapján mindegy, hogy versenyző vagy stábtag akad fenn az ellenőrzésen.

Névtelenséget kérő forrás szerint a csapatok kedden megvitatták a kizárási szabályt, és arra jutottak: szervezőket arra kérik, hogy ne alkalmazzák ezt.

"A szabályt várhatóan enyhítik, legalábbis arra számítunk, hogy változni fog" - jegyezte meg az egyik gárda képviselője. A szervezők egyelőre nem reagáltak a felvetésre.



A világjárvány miatt a Tourt csak most, közel két hónapos halasztással tudják megrendezni. A mezőny szombaton rajtol Nizzából, és szeptember 20-án fut be hagyományosan a párizsi Champs-Élysées-re.



A kerékpárosok és a stábtagok elkülönítve, úgynevezett buborékban lesznek, ahogy megérkeznek Nizzába. A Tour előtt minden résztvevőt két koronavírustesztnek vetnek alá. A szakaszok utáni eredményhirdetéskor nem lesznek az eddig a győztesnek puszit adó pódiumlányok, és a díjátadáson résztvevő hivatalos személyek számát is csökkentik.

