Az összesen adható 18 olimpiai kvótából 13-at gyűjtött be a Hüttner Csaba vezette felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogatott tavaly augusztusban, a szegedi kvalifikációs világbajnokságon. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) vezetői azóta többször is elmondták, hogy ennyi indulói hellyel a sportág nyugodtan várja a 2020-as szezont. Ennek ellenére a májusi pótkvalifikációs eseményekre gőzerővel készülnek azok a sportolók, akik még nem szereztek kvótát az olimpiára.





Az európai pótkvalifikációs versenyt egyes és páros egységeknek május 6-7. között rendezik meg Racicében (K-4-ben kvalifikálni csak Szegeden lehetett), az olimpiai egyes számokban még további egy-egy indulói helyet osztanak ki május 21-24. között a II. felnőtt gyorsasági világkupán, Duisburgban.



A májusi pótkvalfikiációs eseményeken azok a magyar egységek állhatnak rajhoz, akik jól szerepelnek április 29-30. között az itthoni pótkvalifikációs válogatón.

Férfi kajakban összesen egy kvótája hiányzik Magyarországnak, annak megszerzésére K-1 200 méteren, vagy K-2 1000 méteren van lehetőség. A sprinttávon Csizmadia Kolos, Dudás Miklós, Apagyi Levente vagy az idén betegség után visszatérő Molnár Péter képes lehet arra, hogy Racicében, vagy Duisburgban megszerezze a hiányzó indulói helyet.







K-2 1000 méteren is kedvezőek az előjelek, hiszen tavaly a Kammerer Zoltán, Gál Péter alkotta duó közel volt az élmezőnyhöz, az U23-as világbajnokságon aranyérmet szerzett a Németh Viktor, Koleszár Mátyás egység, ősszel Sevillában, a férfi kajakpárosoknak megtartott edzőtáborban pedig kiválóan teljesített Béke Kornél, Noé Zsombor, Varga Ádám és az első felnőtt szezonjára készülő Redl András is, de nem feledkezhetünk meg Dombvári Bencéről sem, aki négy évvel ezelőtt már bizonyított pótkvalifikációs viadalon.







Az olimpiai csapatba kerülésről a férfi kajak szakágban általánosságban a május 1-3. közötti szegedi válogatón, valamint az európai pótkvalifikációs versenyen, a világkupákon és az Európa-bajnokságon való szereplés dönt.



K-1 1000 méteren a legegyszerűbb a képlet, a májusi válogató első két helyezettje rajthoz áll mindkét világkupán, és a jobb eredményt elérő versenyző minden valószínűség szerint ott lesz Tokióban. Ebben a számban nem kizárt, hogy két magyar kajakos is indul az olimpián, amennyiben az egységek kijelölése után erre a kvótaszámok lehetőséget adnak.

Hogy kik indulhatnak K-1 200, illetve K-2 1000 méteren magyar színekben az olimpián, ebből a szempontból sok múlik azon, hogy csapatunk megszerzik-e az utolsó férfi kajakos indulási helyet. Abban az esetben, ha megvan a hatodik kvóta is, akkor a szövetségi kapitány a világkupákon, valamint az Európa-bajnokságon elért eredmények alapján dönt arról, hogy ebben a két számban mely egységek kerülhetnek a csapatba.



Ha nem szerzünk újabb indulói helyet, a magyar válogatottnak akkor is be kell neveznie a férfi K-1 1000 méterre, és K-4 500 méterre Tokióban, mert ezekben a számokban kvótát szereztünk tavaly Szegeden. A májusi világkupa-szezonban két magyar négyes áll majd rajthoz, amelyekbe bekerülni az első válogatón K-1 200 és 400 méteren, valamint K-2 500 méteren elért eredmények alapján lehet. Az olimpiára készülő K-4-es egység végső összetétele a világkupákon, valamint az Európa-bajnokságon elért eredmények függvényében a szövetségi kapitány döntése alapján alakul ki.







Általánosságban igaz, hogy a válogatóversenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítmény esetén a szövetségi kapitány dönthet úgy, hogy egy versenyző akár több számban is rajthoz állhat Tokióban. Így férfi kajakban öt induló is lefedheti a négy számot.



Ennek megfelelően női kenuban sem létkérdés, hogy a már begyűjtött két kvóta mellé megszerezzük a hiányzó harmadikat is, ám a 2019-ben párosban C-2 500 méteren világbajnoki ezüstérmet szerző Balla Virágon és Devecseriné Takács Kincsőn kívül a magyar élversenyzők ezért mégis mindent meg fognak tenni.



Az olimpiai páros számban a válogató (május 1-3., Szeged) első két helyezettje részt vesz a két idei világkupán, amelyik egység jobb eredményeket ér el, az utazhat Tokióba. Egyesben, amennyiben összejön a pótkvalifikációs hely megszerzése májusban, akkor a második válogató (május 29-31., Szeged) győztese készülhet az olimpiára. Ha nem jön össze a kvóta, akkor nagy valószínűség szerint az olimpiai csapatba került páros egyik, vagy akár mindkét tagja rajtolhat C-1 200 méteren Tokióban, amennyiben ez a duó szereplését nem befolyásolja negatívan.

Férfi kenuban az olimpia szempontjából addig nincs miről beszélni, amíg nem szerzünk kvótát májusban. A pótkvalifikációs viadalra mindkét számban (C-1 1000, C-2 1000 méter) az az egység utazhat, amelyik április végén itthon megnyeri a szegedi pótkvalifikációs válogatót. Ha Racicében nem jut a versenyzőnknek egyesben férfi kenus kvóta, akkor a duisburgi világkupán (amelynek győztese C-1 1000 méteren szintén olimpiai indulási helyhez juttatja országát) a pótkvalifikációs válogató második helyezettje is rajthoz állhat.



Ha a magyarok csak egyesben szereznek indulási helyet, akkor a kvótát szerző versenyző automatikusan készülhet az olimpiára, ha pedig párosban, akkor a pótkvalifikációs válogató első két helyezettje a világkupákon meccselheti le, hogy melyik egység kerüljön az olimpiára utazó csapatba. Két férfi kenus kvóta megszerzése esetén a nemzetközi erőviszonyokat figyelembe véve valószínűleg a páros élvez majd prioritást, de a csapatba került duó egyik, vagy akár mindkét tagja – a nőkhöz hasonlóan – kipróbálhatja magát C-1-ben is, ammennyiben a szövetségi kapitány döntése szerint ez a C-2-es eredményességére nem lesz negatív hatással.



A legegyszerűbb a képlet női kajakban, hiszen a lányok Szegeden megszerezték a maximális hat kvótát, nem kell részt venniük a pótkvalifikáción, így nyertek egy kis időt a hosszabb alapozásra.

A legeredményesebb, és legprofibban készülő szakágnak május elején csak tájékoztatót rendeznek, amelyen kötelező a részvétel minden versenyzőnek. Az olimpia csapat a május végi szegedi válogatón nyújtott teljesítmény alapján alakul ki minden számban, kivéve a női K-4-et, amelynek összetétele csak az Európa-bajnokság után derülhet ki. A hajóba bekerülni idén is az 500 egyes és páros eredmények, valamint a csapathajós alkalmasság alapján lehet.



Az esetleges duplázásokról és triplázásokról a szövetségi kapitány dönt majd női kajakban is, de egy versenyző csak akkor állhat majd rajthoz több számban is Tokióban, ha ez nem veszélyezteti a szakág eredményességét. Mindenképpen beszédes, hogy női K-1 500 méteren a hazai válogató első két helyezettje automatikusan az olimpiai csapatba kerül, reálisan egyedül ebben a szakágban van arra esély, hogy egy számban több magyar sportoló is a dobogó közelében juthasson az idei nyári olimpián.



A felnőtt gyorsasági válogatott útja az olimpiáig:

április 29-30. – pótkvalifikációs válogatóverseny, Szeged

május 1-3. – I. felnőtt válogatóverseny, női kajakos tájékoztató, Szeged

május 6-7. – európai pótkvalifikációs verseny, Racice

május 8-10. – I. gyorsasági világkupa, Racice

május 21-24. – II. gyorsasági világkupa, Duisburg

május 29-31. – II. felnőtt válogatóverseny, Szeged

június 4-7. – felnőtt Európa-bajnokság, Bascov

augusztus 3-8. – olimpiai gyorsasági kajak-kenu regatta, Tokió

Borítókép: kajakkenusport.hu

Forrás: kajakkenusport.hu