Bár 2019. januárjában úgy tűnt, Dusev Janics Natasa végleg letette a lapátot, most úgy tűnik a háromszoros olimpiai bajnok mégis megcélozza Tokiót.



A tizenkilencszeres világbajnok kajakozó is rajthoz áll a május 12. és 13. között Szegeden megrendezésre kerülő pótkvalifikációs kajak-kenu viadalon. A 38 éves sportoló 2018. májusában indult utoljára versenyen, majd 2019. januárjában bejelentette, hogy nyaki gerincsérve miatt feltehetőleg már nem áll többet rajthoz.



Úgy tűnik a korábban szerb és magyar színekben is olimpikon sportoló most mégis arra készül, hogy hatodszor is ott lehessen az ötkarikás játékokon.



A K1-200 második futamának rajtlistája.

Fotó: kajkkenusport.hu



A kajakos a női egyesek 200 méteres távján áll rajthoz, ahol a nevezési listát elnézve nem lesz könnyű dolga.

A számban 3 előfutamot rendeznek, és Janics futamában olyan nevek szerepelnek, mint Kárász Anna, Fazekas-Zur Krisztina és Csipes Tamara.



