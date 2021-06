Sűrű programja volt a magyaroknak a poznani kajak-kenu Európa-bajnokság pénteki versenynapjának délelőttjén, 11 számban 10 hajó volt érdekelt, s közülük egyelőre nyolcnak sikerült kivívnia a döntőbe kerülést.

A kenus Kiss Balázs duplázott, előbb ugyanis 1000, majd 500 egyesben is középfutamozott, előbbi távon harmadik, utóbbin pedig negyedik lett, így - mivel a legtöbb délelőtti futamban az első három hely ért finálét - egy kilométeren készülhet a döntőre, a rövidebb távon viszont kiesett.



A dunaújvárosi versenyzőn kívül még a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenu kettes volt érdekelt középfutamban, ők nyertek 1000 méteren, így ott lesznek a vasárnapi döntőben.



A többi magyar egység az előfutamban szállt vízre, s egy kivétellel szintén az első három között kellett célba érniük az egyenes ági döntőbe jutáshoz.



A kivételt a férfi K-1 200 méter jelentette, ebben a világkupa-ezüstérmes Tótka Sándornak csak a győzelem ért finálét. Az UTE kajakosának sikerült is ezt megszereznie, de óriási küzdelemben, mindössze egy századmásodperccel előzte meg a spanyol Juan Oriyest, aki a minimális hátrány miatt középdöntőre kényszerül.







Ami a többi egyes sprintszámot illeti: a kajakos Lucz Dóra remek győzelemmel mutatkozott be, többek között a szám kétszeres Európa-bajnokát, a hazai környezetben versenyző Marta Walczykiewiczet is maga mögé utasítva, míg a kenusoknál Korisánszky Dávid harmadik hellyel jutott a legjobb kilenc közé, a negyedikként célba ért Takács Kincsőre azonban középfutam vár.

Párosban a világbajnoki bronzérmes Lucz Anna, Kiss Blanka kajak kettes első, a férfiak hasonló számában versenyző Balaska Márk, Csizmadia Kolos duó pedig harmadik lett első pályáján, ez mindkét egység esetében döntős folytatást jelent.



Reggel az 500 méteres négyesek is elkezdték a versenyzést: magyar részről a Lucz Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású női kvartett magabiztos futamgyőzelemmel mutatkozott be, így már készülhet a vasárnapi éremcsatára, a Kuli István, Molnár Péter, Nádas Bence és Tótka alkotta férfi csapatra viszont ötödik helye után szombat délelőtt még középfutam vár - a viadal honlapja alapján.



Az Eb második napján már finálékat is rendeznek, a 14 óra után kezdődő öt verseny - női K-2 1000 m, férfi K-4 1000 m, női C-1 500 m, férfi C-2 500 m és férfi K-1 500 m - mindegyikében lesz magyar hajó.



A további program:



később:

1000 m-es és 500 m-es DÖNTŐK 14.06

500 m-es középfutamok 17.30



szombat:

200 m-es és 500 m-es középfutamok 9.00

1000 m-es, 500 m-es és 200 m-es DÖNTŐK 10.20



vasárnap:

1000, 500 és 200 m-es DÖNTŐK 8.45

5000 m-es DÖNTŐK 14.08

Borítókép: kajakkenusport.hu