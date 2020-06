Ismét egy évre szóló főszponzori megállapodást kötött szerdán a padlóburkolatokat gyártó, győri székhelyű Graboplast Zrt. a Győri Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztályával.

Kocsis Róbert, a klub elnöke elmondta: ez a szerződés megerősíti őket abban, hogy jó úton járnak és folytatják tevékenységüket.



Kitért arra, hogy az idei szezon versenyeit illetően még sok a bizonytalanság, a világbajnokságról sem lehet még biztosat tudni, ennek ellenére a sportolók készülnek a viadalokra és a jövő évre halasztott olimpiára.



Hozzátette: a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenupáros és a kajakos Kopasz Bálint tavaly már kvótát szerzett az országnak az ötkarikás játékokra - csapatba kerülésük majd a hazai válogatóversenyeken dől el -, s bíznak abban, hogy az ugyancsak kajakos Kammerer Zoltán és Erdősi Csaba is kvalifikálni tudja magát.



Elmondta még, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt az élsportolók szigorú szabályok mellett edzhettek, mostanra pedig szinte mindenki visszatért az egyesületbe, amelynek mintegy 550 tagja van.



"Az összes gyermek és felnőtt gőzerővel ott folytatja, ahol abbahagyta" - fogalmazott.



Mindhárom szakosztályban elkezdődtek az edzések, a vízilabdában, a szinkronúszásban és a kajak-kenuban is, utóbbinak van a legtöbb tagja, ott több mint 350-en sportolnak.



Jancsó Péter, a Graboplast elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat több mint tíz éve szponzora a kajak-kenu szakosztálynak, a mostani együttműködéssel azt szeretnék kifejezni, hogy támogatják Kocsis Róbert elnök munkáját. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a következő évben is folytatódhat.



Kiemelte, hogy a járvány okozta gazdasági visszaesésben is meg kell tartani azokat az erőket, amelyeket korábban támogattak.

"A Graboplastnak sem ezek a legszebb hónapjai, de úgy gondolom, hogy nem egy hónapon vagy egy éven múlik, hogy Győr sportja hogyan fejlődik" - mondta.



