Több versenyző, így az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta is megosztotta közösségi oldalán azt a felhívást, amellyel a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) olimpiai programot érintő legfrissebb döntése ellen tiltakoznak.

Az ICF vezető testülete, a board - ahogy a szervezet hírleveléből kiderül - úgy szavazott, hogy a 2024-es párizsi nyári játékokkal kapcsolatban a gyorsasági szakág rovására az extrém szlalom kajak-kenu programba vételét javasolja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB). Ahogy fogalmaznak, ez egy viszonylag új szakág, de az izgalmas lebonyolításnak köszönhetően tetszik a szurkolóknak és bemutatkozása óta magas a televíziós nézettsége. Kiemelik, hogy a két szám műsorba vétele nem igényelne több sportolói kvótát, mert a szlalomversenyzők többsége az extrém válfajban is szívesen indulna.



"Miután a NOB leszögezte, hogy a versenyszámok száma nem változhat, az ICF boardja úgy voksolt, hogy a gyorsasági szakág két éremosztó számát csoportosítja át az extrém szlalomba" - áll az ICF közleményében.



A vezetőtestület megvizsgálja a gyorsasági olimpiai programot - amely most 12 számból áll -, s ha a NOB elfogadja a javaslatát, 2024-ben már csak 10 számban lehet majd versengeni az érmekért Párizsban. Ezzel szemben a szlalom szakágban négyről hatra nő a megszerezhető aranyérmek száma.



Az olimpiai sportágak közül Magyarország gyorsasági kajak-kenuban az egyik legeredményesebb.



A sportolók - köztük több magyar - felháborodással fogadták a javaslatot és felhívást is megfogalmaztak. Ezt Kozák Danuta is megosztotta a közösségi oldalán.





"Az extrém szlalom kajak-kenu tulajdonképpen egy nem létező sportág, semmilyen háttere nincs a klubokban és a szövetségekben. Mesterségesen hozták létre és az ICF eseményein nagyon kevés sportolóhoz és nézőhöz jutott el - olvasható az állásfoglalásban. - Szégyen, hogy minket (sportolókat, szövetségeket) nem is értesítettek arról, hogy egy ilyen, pályafutásunkat jelentősen befolyásoló döntés előkészítése, vitája zajlik, arról nem is beszélve, hogy konzultációra sem kértek bennünket."



A felhívásban ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a NOB még nem határozott, ők pedig mindent el fognak követni azért, hogy hallassák a hangjukat és az ICF döntéshozóival megértessék, ők nem ezt akarják.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke az M1 aktuális csatornának elmondta, ők is megdöbbenve értesültek az ICF tervéről.



"Az úgynevezett rodeó rendkívül új versenyszám a szlalomban, nincs kialakult szabályrendszere, és egyelőre nagyon kevesen űzik. A szlalomon belül is vitatott a helyzete, mert a C-2-t levették onnan, így indokoltabb lett volna a C-2-t visszatenni. Nem nagyon értjük a javaslat hátterét, és várjuk a fejleményeket" - fejtette ki az MKKSZ vezetője.



Schmidt Gábor is kiemelte, érthetetlen, hogy nem történt előzetes egyeztetés, pedig szeptemberben a szegedi világkupán lett volna rá lehetőség. Ráadásul az ICF-board tagjai is csak öt nappal korábban értesültek a javaslatról.



"Szeretem a sprintet és a szlalomot is, jó, hogy két lábon áll a sportág, és mindkettő erős lába az olimpiai mozgalomban a kajak-kenunak, de ez a döntés árkot ás a két sportág közé, amit károsnak tartok. A nézettség szempontjából emellett a sprint lényegesen erősebb" - tette hozzá.

Kép: Phil Walter/Getty Images