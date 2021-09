Sorra adta a nyilatkozatokat a tokiói paralimpia kajak-kenu versenyeinek első döntős napja után a KL1-es kategóriában győztes Kiss Péter Pál, aki nagy esélyes volt, és ezt semmiképpen sem szerette volna elszalasztani.

A 200 méteres távon komoly fölénnyel, a második helyezettet egy bójasorral megelőző 18 éves kajakos az eredményhirdetése után a vegyes zónában az MTI-nek azt mondta, egyelőre nem tudja felfogni, mit is ért el, de szerinte most még nem is kell. Úgy fogalmazott, elsősorban örömet érez, hogy sikerült, amiért küzdött.



"A vb és Eb-k után mindenféleképpen szerettem volna, hogy ez is jól sikerüljön. Persze előre nem mondtuk ki, de nem szerettem volna egy banánhéjon elcsúszni itt a végén" - tette hozzá, utalva arra, hogy 2019-ben Szegeden világbajnoki aranyérmes lett, és abban az évben Poznanban megnyerte az Európa-bajnokságot is, majd utóbbi sikerét meg tudta ismételni idén, Duisburgban.





A döntőjét felelevenítve arról beszélt, hogy bármennyire esélyesnek számított, azért így is nehéz volt, már csak az esős, a vártnál hűvösebb idő miatt is.



"Nem ilyen körülményekre számítottam, hanem napsütésre, meg sokkal melegebbre, egész végig így készültünk a nyáron, úgyhogy ez szerintem egy kicsit visszavetett a teljesítményemben. Illetve volt egy sérülésem, a könyökömnél, amit még a bemelegítésnél is éreztem. Úgyhogy volt izgulás, ráadásul a futam közben többször is megcsúszott a kezem a lapáton" - folytatta.



Ami a versenyét illeti, melyet előzőleg sokszor végiggondolt fejben, úgy fogalmazott: teljesen kikapcsolta a külvilágot, a rajtra odafigyelt, csak a saját pályájára koncentrált, hogy az megfelelően alakuljon.



"A jól sikerült rajt után elkaptam a fonalat, és akkor már tudtam, hogy nagy baj nem lehet" - mondta nevetve.



Kiss Péter a sikert szeretné most megélni, és egy kicsit ki is pihenné magát, mert hamarosan jön a világbajnokság.



"Ott azért már nem egy maxos pályát fogok menni, jó lesz, ahogy sikerül" - vetítette előre, illetve megjegyezte, hogy utána hosszabb távlatban a párizsi paralimpia a cél.



"Rengeteg sok munka van ebben a mostani eredményben. 2019-től jöttek a sikerek, de azért ezt mi már jóval előtte elkezdtük (Pruzsina) Istvánnal (az edzőjével), mi már hat éve készültünk. Ha nem is kifejezetten erre, de arra, hogy versenyezhessek nemzetközi szinten. Hál' istennek, jól jöttek ki a lépések" - utalt a győzelmeire.





A BHSE kajakosa, a nemzetközi szövetség összesítése alapján a sportág legfiatalabb paralimpiai bajnoka, aki nyolcéves korában a Guillain Barré-szindróma miatt deréktól lefelé lebénult, a magyar küldöttség tizennegyedik érmét - a hetedik aranyat - szerezte Tokióban.

Képek: MTI/Koszticsák Szilárd