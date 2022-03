Az UTE olimpikon kenusának lábait a baleset napján megműtötték a Szent János Kórházban, ahol még vár rá egy újabb műtét. Most hat hétig biztosan ágyhoz lesz kötve, de már tud optimistán tekinteni a jövőbe.

“Igazából a körülményekhez képest jól vagyok, fájnak a lábaim, de fájdalomcsillapító nélkül is bírom.” - kezdi gyors helyzetjelentéssel Horányi Dóra, aki tavaly a tokiói olimpiára is kvalifikálta magát. A felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmes kenus pénteken este szenvedett súlyos sérülést, amikor egy budapesti zebrán elütötték.

“A Budafoki úton, a Lágymányosi Spari közelében akartam átkelni a zebrán. Láttam, hogy az autóknak sárgára váltott a jelzőlámpa, az egyik már meg is állt, én pedig hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ilyenkor gyorsan zöldre vált a gyalogos lámpa, ami itt nem így volt, vagyis túl hamar léptem le az úttestre. Sajnos egy autós pedig pont gyorsított, hogy még átérjen a sárgán, és elütött. A baleset utáni első gondoltam az volt, hogy mi van, ha nem fogok tudni lábra állni, ha nem fogok tudni sportolni. A párom, Ádám hallotta, de nem látta a balesetet, miután látta, hogy velem történt, mindketten sokkos állapotba kerültünk, de magamnál voltam, nem vesztettem el az eszméletem, és a következő gondolatom az volt, hogy hívja fel Gábor bát’, az edzőmet (Martinkó Gábor - a szerk.). Pénteken este hatkor történt, egy fiatal, 23-24 éves hölgy vezette az autót, szegény nagyon megijedt, a baleset után ő is sírt. A járókelők segítettek nekem, megnyugtattak, kihívtuk a rendőröket, mentőket, akik elláttak, kaptam injekciót, és utána már nem fájt annyira.”

A 20 éves sportolót a János Kórházba vitték, ahol még pénteken este meg is műtötték. A jobb lábába lemezeket tettek, a bal lábába is építettek átmeneti rögzítést. Hogy meddig kell a kórházban maradnia, az a még előtte álló műtéttől, valamint attól függ, hogy a bőre a beavatkozások, illetve a nyílt törés után milyen gyorsan tud regenerálódni.

“A hat hét fekvés, az biztos, utána fogok gipszet kapni. Már most is járok gyógytornára, ha majd tudok ülni, akkor elkezdek felső testre edzeni. A lábamnak sok idő kell a gyógyuláshoz, de addig sem szeretném, ha a felső testem elgyengülne. Miután balos vagyok, és a bal térdemen kenuzok, így tulajdonképpen szerencsés, hogy most a jobb repedt el. Gábor bával azóta többször beszéltem, már szombat éjszaka idejött, de nem engedték be. Nagyon bíztat, hogy rendbe fogok jönni, beszélt Ádámmal és a szüleimmel is.”

Horányi Dóra gyógyulásáért a családján és az edzőjén kívül rengetegen szorítanak, ami lelkileg könnyebbé teszi neki a fájdalmak elviselését.

“Az autót vezető hölggyel a baleset óta is beszéltem, felajánlotta, hogy bármiben szívesen segít, ha szükségem van rá. Egyébként is sokan kerestek aggódva, vagy éppen segítő szándékkal, a saját klubomon, az Újpesti Torna Egyleten és a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek kívül más klubok, versenyzőtársak is hívtak/írtak, ami nagyon jól esik, ebből merítek most erőt.” - zárta gondolatait tehetséges versenyzőnk, akinek az egész sportág nevében mielőbbi jobbulást kívánunk!

forrás és képek: kajakkenusport.hu