A 2020-ban egypárevezősben U23-as Európa-bajnoki negyedik helyet szerző Szabó Márton idén már a nemzetközi felnőtt mezőnyben tör babérokra.

A magyar válogatott törökországi edzőtáborban hamarosan megteheti az újabb lépést céljai felé. A négypárban korábban Európa-bajnok szolnoki versenyző számára drámát hozott utolsó U23-as világversenye.

A felkészülés finisében óriási nehézségekkel szembesült. A Tisza Evezős Egylet válogatott versenyzője nemcsak a hajóban serénykedik, a szolnoki fiatal a Testnevelési Egyetem negyedéves hallgatója testnevelő tanár, egészségfejlesztő-gyógytestnevelő szakon.



Milyen formában utaztál ki a törökországi melegvízi edzőtáborba?



Mivel otthon sokat tudtunk evezni aránylag jó formában, ami az ergométeres teljesítményemen is látszódott. 2000 méteren 5:52 a legjobbam, 5:54-et tudtam húzni mielőtt kiutaztunk. Szeretem az ergót, főleg ha közte és a futás között kell választani. Tavaly voltam már itt Köycegizben négy hetet, de a mostani edzőtábornak még most jön csak a java, a válogató első köre!

Idén leszel 23 éves, az első felnőtt éved következik. Milyen érzés?



Már elég öregnek érzem magam! Tényleg! A felnőtt mezőny otthon már nem ismeretlen, de a nemzetközi megmérettetéseken idén ez még újdonság lesz.

Hány évesen kezdted az evezést?



10-11 éves voltam, amikor a szolnoki klubban Molnár Csabánál elkezdtem. Előtte négy évig úsztam, iskolai megyei bajnokságokig jutottam, jellemzően pillangón és gyorson. Aztán abbahagytam, mert egyrészt akkoriban nem ment olyan jól a suli, másfelől sokszor begyulladt a fülem a víztől. Anyukám ötlete volt, hogy kezdjek el evezni. Közel lakunk a klubhoz, minden nap az egyesület felé járt munkába és, mivel szeretem a vizet ezt a sportágat javasolta.

Milyenek voltak az első próbálkozások a hajóban?



Egész hamar belejöttem. Egy idő után a csapattagok, a haverok is az evezéshez kötöttek. Alapvetően nem vagyok otthonülős típus és versenyzőként sokat utazhatsz, sok szép helyre eljuthatsz. Ez is az evezés mellett szól. Persze sokat kell járni edzésre, sok dolgot fel kell áldozni az eredményekért. 2009-ben kezdtem el evezni és azon a nyáron értem el az első sikeremet a a hazai rendezésű Tisza-kupán, a mini korosztályban állhattam dobogóra. Ez végképp elkezdett motiválni! Aztán 2013-ban lettem először országos bajnok. Utána már sorra nyertem, majd jöttek a nemzetközi eredmények is.

Kezdetben is egypárevezős voltál?



Nem. Gyerekkoromban kettesben eveztem sokat Furkó Kálmánnal. Oar-os voltam és még most is annak vallom magam. Szkiffbe azért kerültem, mert egy idő után nem volt társam.

Gyorsan áthangolódtál a párevezésre?



Nehéz volt, alig volt kilométerem egypárban és a mozgásom sem volt olyan dinamikus szkiffben. Sok munkát kellett beletenni, aztán egyszer csak megindult alattam a hajó.

Az U23-as korosztályban a legnagyobb sikert négypárevezősben érted el. 2018-ban a poznańi világbajnokságon a britek, az olaszok és a németek mögött a negyedik helyen zártatok Szegedi Tamással, Ács Kristóffal és Bácskai Mátéval, majd nem sokkal később a breszti világbajnokságon Európa-bajnoki címet nyert a Danó Dániel, Szabó, Ács, Bácskai egység. Hogy emlékszel vissza arra a sikerre?



Nehéz volt a felkészülés, mert Vácon a nagy Dunán készültünk a csapattal. Emlékszem katonás rendben zajlottak az edzések. Új hajóban tudtunk sokat evezni és erősek is voltunk. Sokat jelent számomra az Európa-bajnoki cím és remélem lesz még hasonló eredményem!

Váltott evezősből lettél egypárevezős, még akkor is, ha előbbit jobban szereted. Ezek szerint képes vagy gyorsan és jól alkalmazkodni az új helyzetekhez...



Ez nekem mindig ment. Új szituációkhoz, új barátokhoz, csapattársakhoz is tudok idomulni.

Kerültél valaha hullámvölgybe?



Aránylag egyenletesen alakul a pályám. A gimnáziumot, az egyetemet és a magánéletemet is mindig össze tudtam egyeztetni a sporttal. Áldozattal jár a dolog, de, valamit valamiért!

A 2020-as Országos Bajnokságon egypárevezősben az U23-as korosztályban és a felnőtt mezőnyben is megnyerted az aranyérmet. Melyik győzelem jelent számodra többet?



Eredetileg azt terveztük, hogy az U23-as szkiff után másnap kettesben indulok Furkó Kálmánnal, de végül egypárban indultam. A saját korosztályomban mindenképp szerettem volna nyerni, mert az U23-as évek már nem jönnek vissza. Elsősorban erre a számra készültem. A felnőtt egypár lutri volt Szegeden, az előfutamok után a harmadik, negyedik helyre saccoltam magam. Nem is tudtam, hogy én lettem az első szolnoki, aki nyerni tudott a versenyszámban. Most már átérzem mekkora presztízse van az egypárnak a felnőtt mezőnyben, de mindkét aranyérmemre büszke vagyok.

A felnőtt egypárban a váci Bácskai Mátéval csatáztatok óriásit, alig több mint egy tizeddel nyerted előtte a számot. Hogy emlékszel vissza arra a kétezer méterre?



Hatunk közül egyikőnk sem erre a végeredményre számított. Mindenki Bendit, Pétervári-Molnár Bendegúzt szerette volna elkapni. Máté a pálya első felén el tudott csúszni mi pedig próbáltuk őt befogni. Aztán Papp Gergő elindult és „magával vitt”. Mátét ekkor nem is láttam, annyira elől volt. Aztán beleadtam mindent a célig. Először úgy éreztem Máté nyert.



Molnár Dezső – szövetségi kapitány, Marci korábbi edzője a Tisza Evezős Egyletben:



"Sok magyar bajnokot neveltem ki, de Marci felnőtt egypárban aratott sikere hosszú időre bevésődött az emlékezetembe. 1500 méternél még nem hittem, hogy ő lesz a bajnok, de jól mutatja a versenyzői kvalitásait, hogy óriásit finiselt. Hozzáteszem a második helyen végző Bácskai Máté és a harmadikként záró Szklenka Bence is kijöhetett volna győztesként. Nagyon picivel Marci jobban bírta. A legjobbak között van."



Azt mondtad nem tudtad, hogy ekkora presztízs az egypár megnyerése. A győzelmed óta máshogy néznének Szabó Marcira, aki azóta az Év férfi evezőse címet is kiérdemelte?



Nem hinném. Soha nem szerettem kitűnni. Én ugyanaz maradtam csak egy aranyéremmel több van a tarsolyomban. A év evezőse elismerés váratlanul ért, de az év vége felé már sejtettem. Örülök a díjnak.

A tavalyi U23-as Európa-bajnokság nagyon szoros volt, a döntőben egyetlen másodperccel maradtál le a dobogóról. Pedig, ha körülmények nem így alakulnak, talán második Eb-érmedet is megszerezhetted volna...



Az Eb előtt egy hétig karanténba kényszerültem, mivel olyan klubtársammal utaztam egy autóban, aki fertőzött volt. Csak ergózni és spinningelni tudtam otthon. Az utolsó pillanatban tudtam kiutazni Duisburgba, a repülés napján jött meg a negyedik negatív tesztem. Nagyon erős volt a mezőny, mivel ez volt az év egyetlen nemzetközi versenye. Az első hétbe vártam magamat. Elégedett vagyok a teljesítményemmel, de sajnálom, hogy lemaradtam az éremről. Nem éreztem magam csalódottnak, főleg ilyen előzmények után.

Molnár Dezső:



Az U23-as Európa-bajnokságon az örömünkbe üröm vegyült a karantén miatt. Ráadásul a jogszabályi változások miatt kettő helyett négy negatív tesztre volt szükség a kiutazáshoz. Három órával a repülő indulása előtt kaptuk kézhez negyediket. Ráadásul szoros volt az Európa-bajnokság lebonyolítása. Marci pályáról pályára javult, de komoly formaromlása volt, mire odaértünk a döntőbe.



Van példaképed?



Itt a törökországi edzőtáborban Galambos Peti a szobatársam, legyen ő (Peti felnevet a háttérben)! A viccet félretéve nincsen példaképem.

Miket tartasz az erősségeidnek és miben kell még javulnod?



Mentálisan erősnek tartom magam. A fizikális oldalammal sincs gond. Néha lassúnak érzem a mozgásom, a mozgás-dinamikámon lehetne javítani.

Az olimpiai pótkvalifikációra és az Európa-bajnokságra jövő héten kezdődik a válogatás az edzőtáborban, nyilván sok minden ennek függvénye lesz. Te mit szeretnél, mi a célod?



Egypárevezősben szeretnék az első háromban lenni és szkiffben vagy dublóban szeretnék válogatott szinten versenyezni. Alapvetően távlati célokban nem szeretek gondolkodni, mindig csak a következő versenyre koncentrálok.

Molnár Dezső:



Marci nagyon sokat fejlődött tavaly. Korábban klubedzőjeként, most szövetségi kapitányként igyekszem tovább fejleszteni. Jól veszi az akadályokat a felkészülésben, nagy potenciált látok benne. Technikailag kell fejlődnie a csapásdinamikában. Kondicionálisan a világszínvonalon van! A versenyzési taktikát és a technikát kell csiszolni.



Borítókép: Czucz Bálint/Magyar Evezős Szövetség

Forrás: MESZ Sajtó