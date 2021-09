Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tokiói olimpia és paralimpia után négy új név került fel a Magyar Kajak-Kenu Szövetség dicsőségfalára, amelyen az örökös bajnokoknak állítanak emléket. Az új bajnokok közt ott volt a női kajak négyes tagjaként aranyat szerző Kárász Anna és a hazánk első kajak-kenus paralimpiai bajnoki címét megszerző Kis Péter Pál is. Az ünnepélyes köszöntést követően velük beszélgettünk.



Kárász Anna a szövetségi kapitány beszéde alatt végig a könnyeivel küszködött. Az olimpiai győzelemmel pályafutását megkoronázó kajakos sok mindent megélt már Hüttner Csabával közösen, így nem csoda, hogy elérzékenyült.



„Megható volt, ahogy Hüti beszélt az elmúlt évekről. Viszonylag régre visszanyúlik a közös történetünk. Nagyon sok nehézség volt ebben az időszakban, a sok pozitívum mellett is. Tokióban is nagyon jó volt, amikor a célbaérés után megöleltük egymást.”



Anna azt is elárulta, a győzelem után olyan eufóriában voltak, hogy arra sem emlékszik, mit beszéltek egymással a négyes tagjaival, ugyanakkor hozzátette, viszonylag gyorsan tudatosult benne, mit ért el Tokióban.



„Közvetlen a futam után el tudtam tölteni egy rövidebb időt a parton, amikor fel tudtam dolgozni, hogy mi történt. Nekem erre nagy szükségem van, mert szeretek mindent csendesen megélni. Ez egy olyan alkalom volt, amire nagyon-nagyon régóta vágytam, és kellett, hogy saját magam helyre tudjam tenni az érzéseimet.”





Bár a legnagyobb célt már elérte a kajakozó, pihenni még nem volt ideje. Társaival karöltve a világbajnokságon is szeretné bebizonyítani, legyőzhetetlen az egységük.



„Újra éremért és aranyéremért megyünk a lányokkal.”



A világ legfiatalabb kajak-kenus paralimpiai bajnoka, Kiss Péter Pál mindössze 18 évesen beírta magát a sportág történetébe. Nem volt könnyű dolga azonban, mivel rengetegen várták tőle a sikert.



„Próbáltam nem törődni a nyomással és örülni annak, hogy versenyezhetek. A sok edzés azért kicsit elvette a figyelmet erről, illetve a barátaim és a családom is segített ebben, hogy sikerüljön.”

A kajakos mindössze néhány éve kezdte űzni a sportágat, azonban már karrierje legelején hatalmas lökést kapott azáltal, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, Kovács Katalin meglátogatta. Péter mai napig jó szívvel emlékszik vissza erre.



„Kérdezte Kati, hogy emlékszem-e. Hogyne emlékeznék. Nekem ez nagyon meghatározó volt az életemben. Akkor még nem gondoltam, hogy ezek a sikerek érnek engem, csak szerettem sportolni.”



A nagy találkozás óta csak 5 év telt el, de a paralimpiai bajnok már átvette a stafétát az egykori sikerkovácsoktól.



„Kemény belegondolni, hogy példakép lehetek a fiatalabbaknak. Már kaptam néhány felkérést, amit örömmel vállalok.”





Bár a fiatal tehetségnek kevés ideje jut a pihenésre, szeretteire mindig próbál időt szakítani és ha teheti hazalátogat szülőfalujába.



„Hétvégén otthon voltam és megünnepeltük a családdal és a faluval a sikert. Hatalmas fogadtatásban volt részem. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire büszkék rám és örülnek.”



A mindössze 18 éves sportoló előtt még hosszú karrier állhat, amivel ő is tisztában van.



„Egyelőre Párizs a prioritás, de szerintem még jó pár paralimpia bennem lehet.”



Bár a paralimpia után senki nem várja el tőle, hogy a napokban kezdődő világbajnokságon csúcsformában legyen, azért nevetve megjegyezte, azt még megcsináljuk.

