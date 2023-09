"Reméljük, a visszatérése ugyanolyan gördülékeny lesz, mint az első lánya születése után. Egyelőre jók a jelek, már elkezdte a felkészülést. Egyeztettünk vele és edzőjével, Somogyi Bélával is" - árulta el.

A Ferencváros 36 éves kajakosa a tavalyi és az idei idényt is kihagyta, idén márciusban született meg második gyermeke. Az edzéseket a közelmúltban kezdte újra, a célja, hogy ott legyen jövőre a párizsi olimpián.

A magyar válogatott a múlt héten részt vett az ötkarikás tesztversenyen, amelyen remekül szerepelve tíz érmet szerzett, de a legfontosabb az volt, hogy feltérképezte a körülményeket a francia főváros mellett fekvő pályán, a Vaires-sur-Marne tavon.

"Tavaly októberben már kint voltunk, a szállás is le van már foglalva, ezzel a versenyzők és az edzők is maximálisan elégedettek" - mondta a szövetségi kapitány. "A pálya a 91-es világbajnokság óta nem lépett előre, de remélhetőleg az olimpián lesz olyan terület, ahol a versenyzők tudnak majd pihenni, fürdeni. A pálya nem kifejezetten ideális kajak-kenu pálya, jobbos oldalhátszél az uralkodó rajta, ami elég nagy hullámokat generál, de azt mondják, az augusztus a legszélcsendesebb, reméljük így lesz, és reális versenyek lesznek az olimpián."

A szakember visszatekintett az augusztusi, duisburgi világbajnokságra is, amelyen a válogatott tíz érmet és 15 olimpiai kvótát szerzett. Mint mondta, nem maradéktalanul elégedett, mert az edzőtáborokban nyújtott teljesítmények alapján a lehetséges 18-ból 17 indulási jog begyűjtésére számított, de ahogy fogalmazott: a fiatal női kajakpáros nem bírta el azt a terhet, amit ráhelyeztek, így nem tudta megmutatni a valós tudását. Ezzel együtt bízik benne, hogy jövőre, a szegedi pótkvalifikációs versenyen sikerül megszerezni a hiányzó kvótákat.

A női kajak szakággal kapcsolatban Hüttner Csaba azt mondta: sok a jó egyes teljesítmény - "a nemzetközi mezőnyben a negyedik-ötödik versenyzőnk is szerzett volna egyesben kvótát" -, de a csapathajókat tekintve párosban és négyesben is meg kell találni azt az egységet, amely eredményes lehet az olimpián.



A férfi kajakosokról szólva a kapitány úgy fogalmazott: maximálisan kitettek magukért, bár a rajt előtt fájó döntéseket kellett meghozni. A kulcsszereplő szerinte Nádas Bence volt, aki a páros és a négyes vezérevezőseként is ezüstéremre vezette az egységét.



A kenus Adolf Balázsról Hüttner Csaba azt mondta: évről évre fejlődik, erőben és gyorsaságban is, és ha ez így folytatódik, jövőre, Párizsban harcban lehet az érmekért. A Korisánszky Dávid, Fekete Ádám páros teljesítményét - az ötödik helyet és a kvótaszerzést - úgy jellemezte, hogy kész csoda, miután az idényüket sérülések, betegségek hátráltatták. Szerinte a kulcs az volt, hogy végig hittek a jó szereplésben, és ez sikerült is egy nagyon erős mezőnyben.

A női kenusokkal kapcsolatban a kapitány azt mondta, szerinte reálisan nem a visszaosztott kvótákban, hanem a jövő évi, szegedi jó szereplésben kell bízni a hiányzó indulási jog kapcsán, de magabiztos, mert Balla Virág mellett vannak tehetséges fiatalok is a csapatban.

