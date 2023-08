A jövő évi párizsi játékokra összesen 18 indulási jogot gyűjthet egy ország, ezek közül a magyarok most megszerezték a maximális hat férfi kajakost és három férfi kenust, valamint négy női kajakost és két női kenust.

Hüttner Csaba a rajt előtt azt mondta, akkor lenne elégedett a vb után, ha már most annyi kvótát gyűjtenének, amennyivel meg lehet oldani az ötkarikás szereplést.

"Ennyivel minden számban el tudnánk indulni Párizsban, ami megnyugtató. Ezzel együtt minimális hiányérzet maradt bennem a női kajakpáros teljesítménye miatt, illetve amiatt, hogy nem derült ki, mit tudnak - utalt a szakember arra, hogy a Fojt Sára, Pupp Noémi duó az elő- és középfutamot is elrontotta 500 méteren, nem jutott be a döntőbe, ezáltal esélye sem volt a kvótaszerzésre. - Nem tudom, mi történt velük, fejben ment ez el, úgy látszik, el vagyunk átkozva ebben a számban, az előző kvalifikációs vb-n kizártak minket a könnyebb hajó miatt. Ha ez a kvóta megvan, amire reális esély volt, akkor maximálisan elégedett lehetnék."

A kapitány szerint az összes női csapathajós teljesítménnyel foglalkozni kell, van min dolgozni. Ahogy fogalmazott: valamiért most az egész női szakág kevesebbet teljesített annál, mint ami benne van.

"Ezt ki kell elemezni, meg kell találni a megoldásokat, a fejemben már meg is van, hogy mit kell csinálni. Ez az ősz és a tavasz zenéje lesz" - mondta, hozzátéve, hogy az olimpiai éremszerzéshez mindenképpen fejlődni kell mind női kajakban, mind női kenuban.

A fennmaradó kvóták megszerzésére a jövő évi, szegedi pótkvalifikációs verseny kínál majd lehetőséget.

A férfi kenusok - Adolf Balázs, Korisánszky Dávid és Fekete Ádám révén - mindhárom indulási jogot begyűjtötték Duisburgban.

"Az utóbbi években ezekben a számokban már rendre ott voltunk a döntőkben, érmeket is nyertünk, fokozatosan lépkedünk előre. A legszorosabb versenye talán a férfi kenupárosnak volt, minimális különbségek voltak, érmesek is lehettek volna a fiúk, de akár ki is eshettek volna" - idézte fel Hüttner Csaba, emlékeztetve arra, hogy az egység tagjai sok nehézségen mentek át.

"Balázs is folyamatosan fejlődik, és bejelentkezett arra, hogy akár érmes legyen az olimpián" - tette hozzá Adolfról.

A vb-n a férfi kajak volt a legeredményesebb szakág magyar szempontból, a versenyzők amellett, hogy begyűjtötték az összes megszerezhető kvótát, egy arany- és négy ezüstérmet is szereztek, a második helyek közül három - K-1 1000, K-2 és K-4 500 méter - olimpiai számban született.

"Nehéz lenne azt mondani, hogy nem vagyok velük elégedett, de persze fájó, hogy a három olimpiai számos ezüstből egyik sem lett arany. Ezzel együtt előre aláírtam volna, hogy megvan a hat kvóta és nyugodtan tudnak készülni. Úgy gondolom, hogy mind a hat versenyző, aki itt most kvótát szerzett, világklasszis" - dicsérte Nádas Bencét, Csizmadia Kolost, Kuli Istvánt, Tótka Sándort, Varga Ádámot és az 500 méter egyesben aranyérmet is szerző Kopasz Bálintot.

A magyar küldöttség egy része nem sokat pihenhet a vb után, ugyanis Németországból egyenesen Párizsba utazik a szerdától péntekig sorra kerülő világkupára-előolimpiára. A csapat összetételét hétfőn (ma) közli a szövetség.

Az ötkarikás indulási jog ebben a sportágban nem névre szól, a magyar olimpiai csapat a jövő évi válogatókon alakul majd ki.

Ugyanez a helyzet a para-válogatott esetében is, amely ugyancsak rendkívül eredményesen, Hajdu Botond szövetségi kapitány várakozásait némileg túlteljesítve szerepelt Duisburgban: az aranyérmes Kiss Péter Pál (KL1) és a bronzérmes Varga Katalin (KL2) mellett Suba Róbert (VL2) és Molnár Nikoletta (KL3) is szerzett egy kvótát az országnak a pontosan egy év múlva rajtolló paralimpiára.

Borítókép: M4Sport