A Budapesti Honvéd 34 éves, világ- és Európa-bajnok versenyzője jelenleg a téli alapozást végzi, s ahogy az M4 Sportnak adott interjúban elmondta: már az idei szezont is "libikókaként" élte meg, jövőre pedig még ennél is nehezebb idényre számít.

"Az olimpia éve egyébként is mindig sokkal stresszesebb mentálisan, mindenki megőrül. Ez nem hiányzik, mert én szeretek nyugalomban készülni, úgy, hogy csak magamra fókuszálok, s ezt a harmóniát nehéz megtalálnom" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az edzések mellett most éppen iskolakeresésben van a kislányával, de bízik benne, hogy túllendül a nehézségeken és a márciusi, dél-afrikai edzőtáborba már úgy tudnak majd elutazni, hogy minden rendben van körülöttük.

Csipes Tamara elárulta, az egyesre koncentrál, szeretne ebben a számban (is) kijutni Párizsba, nemcsak csapathajóban. A párossal kapcsolatban azt mondta, több lehetőség is van, idén Gazsó Alida Dórával versenyzett, de a két év után visszatérő Kozák Danutával is szívesen összeülne, ahogy fogalmazott, mindkét egységben "lenne potenciál".

"Tehát még semmi sem biztos, csak az, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt fogunk a csapatra helyezni" - mondta, visszautalva a négyes csalódást keltő hetedik helyére az augusztusi, duisburgi világbajnokságon.

"A mi sportágunk azért is különleges, mert itt egy csapat más, mint a csapatsportok többségében. Itt nagyon nehéz kiszűrni a hibát, nüanszokon múlik minden" - nyilatkozott, hangsúlyozva hogy szerinte nem az elvégzett munkával volt idén gond, hanem a felkészülés mentális részével, a csapategységgel.

"Most arrafelé indultunk el, a szövetség javaslatára is, hogy több közös edzés lesz, remélhetőleg ez megoldja a mentális blokkok kérdését is. Én bizakodó vagyok" - fogalmazott.

Kozákhoz hasonlóan visszatér szülési szabadságáról Csipes korábbi párostársa, Medveczky Erika is, a sportoló azt mondta, nem tudja, ez milyen hatással lesz a mezőnyre, ő személy szerint a fiataloktól jobban tart, mert ők okozhatnak meglepetéseket.

A négyessel kétszeres olimpiai bajnok, egyesben Tokióban ezüstérmes Csipes Tamara az interjúban elárulta, hogy egyesben szeretne még dobogóra állni a nemzetközi porondon (az olimpián), fizikailag képesnek érzi magát erre, számára a legnagyobb megoldandó feladat az, hogy mentálisan felül tudjon emelkedni a nehézségeken.

A kajakos a szeptemberi tesztverseny keretében járt már a párizsi pályán, amelyet úgy jellemzett, hogy nagyon szeles és "ezt meg kell oldani", ennek érdekében eszközölnek is néhány technikai újítást a hajón, tavasszal pedig több hajót is ki akar még próbálni.

A párizsi magyar kajak-kenu csapat a jövő évi válogatókon alakul majd ki. Magyarország női kajakban egyelőre négy kvótával rendelkezik, a még megszerezhető kettő begyűjtésére a májusi, szegedi kvalifikációs világkupaversenyen nyílik lehetőség.

