Varga Ádám a tavalyi országos bajnokságon robbant be igazán a köztudatba, amikor K-1 1000 méteren legyőzte Kopasz Bálintot. Ezt a májusi válogatón megismételte, de ami talán ennél is fontosabb, Béke Kornéllal K-2 1000 méteren megszerezték a magyar csapat egyetlen hiányzó férfi kvótáját. A 20 éves kajakos sikerei ellenére nagyon szerény, csakúgy mint úszó példaképe, ugyanakkor makacsnak is tartja magát. Ismerjük meg közelebbről a KSI fiatal kajakosát, aki két számban is ott lesz Tokióban.

A KEZDETEK

Bármilyen hihetetlen, de nem a kajak és még csak nem is az úszás az első sporttal kapcsolatos élménye Varga Ádámnak. Az első gyerekkori játéka, amire emlékszik, ugyanis egy piros versenyautó volt.

„Ha jól emlékszem, talán a McDonald’s-ban lehetett szerezni ilyen kis visszahúzható, Forma-1-es piros autókat. Kisgyerekként szerettem ilyenekkel játszani. Nem vagyok azonban Forma-1 rajongó, sőt semmilyen autóversenyt nem nézek.”

A víz jobban vonzotta, mint az aszfalt. Karrierjét úszással kezdte, majd egy alkalommal lement a KSI vízitelepére, és azóta mondhatni az a második otthona.

„Emlékszem az első edzésemre az Újpesti-öbölben, Szigeti Viktória mutatta meg nekem az alapokat. Gyorsan ráéreztem, bár igaz volt némi előképzettségem, így nem izgultam. Még azon az edzésen három kört eveztem az öbölben.”

Első nagyobb sikerének a 2016-os minszki ifjúsági világbajnoki címét tartja, ahol K-2 1000 méteren Petró Erikkel állhattak fel a dobogó tetejére. Érdekeség, hogy öt évvel később ugyanebben a számban, csak immár Béke Kornéllal az oldalán megszerezték Magyarország hatodik, egyben utolsó férfi kvótáját Tokióba. Nem sokkal később a hazai válogatón másodszor is legyőzte legfőbb hazai riválisát, Kopasz Bálintot, így Japánban K-1 és K-2 1000 méteren is számít rá Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Túl sok emléke nincs a korábbi ötkarikás játékokról, a riói olimpia volt az első, amit követett, néhány hét múlva viszont ő is átélheti mindazt, amit akkor még csak a tévén keresztül láthatott.

A PÉLDAKÉP: CSEH LÁSZLÓ

Ádám példaképét nem saját sportágából választotta, pontosabban mégis, hiszen még úszóként figyelt fel napjaink egyik legközkedveltebb ikonjára.

„Cseh Lászlót mondanám a gyerekkori példaképemnek. Amikor még úsztam, akkor figyeltem fel rá. Hatalmas csatákat vívott Michael Phelps-szel és hihetetlen eredményeket ért el. Ő volt az első sportoló, akire felfigyeltem.”

Ezt le sem tagadhatná, hiszen Ádám is legalább olyan szerény, mint a háromszoros olimpiai ezüstérmes legenda, aki épp utolsó nagy dobására készül Japánban. Visszatérve Varga Ádámhoz, kedvenc sportfilmje a Rocky-sorozat összes része, a legkedveltebb külföldi versenyhelyszíne pedig a román Pitestiben található kajak-kenu pálya. Kedvenc napszaka a délután, nem véletlenül.

„Ilyenkor már vége az edzéseknek, és semmi más dolgom sincs csak pihenni. Szeretek olvasni és számítógépezni, bár a közösségi médiában annyira nem vagyok aktív, csak a Facebook-ot használom, azt is ritkábban.”

NYUGODT, DE MAKACS IS

Ádám saját bevallása szerint nem hagy magának sok időt reggelente a felkelés és az elindulás között, így bár szeret lustálkodni, hamar fel kell vennie a napi ritmust. Nehéz felbosszantani, viszont ha valamit nem szeretne, az ellen határozottan ellenkezik. Egy sportoló életében vannak nehéz időszakok, amikor egy edzés, vagy egy verseny nem sikerül jól, de a fiatal kajakos ilyenkor sem esik pánikba.

„Nem zavar annyira, ha nem megy egy edzés, hiszen ennek mindig van oka, amit később ki tudok javítani. Ugyanígy vagyok a versenyekkel is, levonom a tanulságokat és igyekszem legközelebb még jobb lenni.”

Valószínűleg ennek a felfogásnak is köszönheti Varga Ádám, hogy három hét múlva a világ legnagyobb sporteseményén is megmutathatja tehetségét. Népszerűsége már így is meredeken ível felfelé, örül, ha felismerik az utcán, szívesen leáll bárkivel egy közös fotóra. Eredményeit és fejlődését látva, jobb is, ha ehhez hozzászokik!

Forrás: kajakkenusport.hu

Borítókép/Fotók: kajakkenusport.hu