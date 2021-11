Az Óbudai Ganz 21 éves kenusa háromszoros világbajnokként zárta a 2021-es versenyszezont, ráadásul Koppenhágában C-1 1000 méteren is felállhatott a dobogóra. Igaz, a tokiói olimpia nem úgy alakult, ahogy eltervezte, de nem tud és nem is akar senkit sem okolni emiatt. Egyelőre nem állít fel sorrendet az egyes és a páros között, ezért a következő év egyfajta teszt lesz számára.

„Sok áldozatot hoztam idén, nem éreztem volna fairnek, ha egy ilyen olimpiával végződik a szezon – összegzett Adolf Balázs, utalva a Fejes Dániellel alkotott párosuk balszerencséjére.

„Az A-döntő volt a célunk, de így alakult, nem hibáztatok senkit, különösen Danit nem, ez bárkivel előfordulhat az élsportban.”



Fejes Dániel néhány napja arról beszélt, hogy eleinte titkolta tüszős-mandulagyulladását a párja elől, végül mégis elmondták neki, hogy mi történt.

„Takamacuban az első pár edzés nem ment valami jól, de ezt betudtam az akklimatizációnak. Később kezdett furcsává válni, hogy nekem már jól megy az egyes, de a páros továbbra sem működik. Az egyik reggeli után Németh Szabolcs mondta, hogy menjünk át dr. Komka Zsolthoz, de azt nem közölte, hogy miért. Amikor azzal kezdte, hogy nincsenek jó hírei, az is átfutott az agyamon, hogy el sem indulhatunk az olimpián. Miután megtudtam, hogy mi van Danival, próbáltam higgadt maradni, hiszen volt még néhány napunk, és akadt példa, hogy a versenyzők betegen is nagy teljesítményre képesek.” – emlékezett vissza az Óbudai Ganz versenyzője.

Az egység végül a B-döntő harmadik helyén végzett, majd C-1 1000 méteren Adolf mindössze 38 ezreddel maradt le az A-döntőről.





„Nem voltak elvárásaim az egyessel kapcsolatban, azt sem tudtam, hogy hol vagyok az élmezőnyhöz képest. Teher nélkül versenyeztem, és bár kicsin múlt a finálé, mégis sikerként éltem meg, hogy ilyen közel kerültem a legjobbakhoz.” – mondta a 21 éves kenus.

Világbajnokságon Vajda Attila 2014-es moszkvai bronzérme óta nem volt magyar dobogós C-1 1000 méteren. Koppenhágában Adolf Balázs nem csak a döntőbe jutott be, de a nagy elődhöz hasonlóan a dobogó harmadik fokára is felállhatott.

„Az olimpia egyértelművé tette számomra, hogy helyem van az élmezőnyben. A vb-n az első hatba kerülést tűztem ki, de a harmadik hely meglepett. Csak erre koncentráltam, azt a munkát végeztem, amiben hiszek, és nem kellett kompromisszumokat kötni a páros miatt.”





Ráadásul 5000 méteren a németek legendáját, Sebastian Brendelt megelőzve megszerezte élete első felnőtt világbajnoki címét, amit két hétre rá, maratonban még további kettő követett. Mindezek ellenére a jövőben is a két olimpiai számot helyezi előtérbe.

„Sokan mondták már, hogy csak az egyesre készüljek, de én hiszek abban, hogy menni fog egyszerre a párossal. Ebből a szempontból a következő év egy teszt lesz, mindkét számban szeretnék sokat versenyezni."

„Szerintem egy sportolót megnyugtat, ha több számban is képes jó eredményre, erre fogok törekedni. Egyesben nem vetélytársként, hanem motiváló erőként tekintek Danira, mert a magyar kenunak is az a jó, ha minél erősebb az itthoni mezőny. Ami az ötszázat illeti, nincs nagy tapasztalatom ezen a távon, oda nagyobb izomzat és végsebesség kell, amelyek ezren is nagy hasznomra válhatnak majd.” – zárta gondolatait a háromszoros világbajnok.

