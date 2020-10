A 2019-es ICF SUP világbajnokság több mint 200 profi versenyzőt vonzott 40 országból. Az akkori esemény sikerre alapján a Magyar Kajak-kenu Szövetség arra számít, hogy jövőre Magyarországra ennél is népesebb mezőny érkezhet.

"A kínai verseny után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, a szervezők professzionalizmusa, és vendégszeretete nagyon magasra tette a lécet" - mondta Jose Perurena, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) elnöke.

“Magyarországon a kajak-kenu rendkívül népszerű és sikeres, így magyar barátaink vezető szerepe a sportágunkban egyértelmű. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szinte minden évben rendez színvonalas és nagyszabású nemzetközi versenyeket, és biztos vagyok benne, hogy a 2021-es SUP-világbajnokságot is nagyon magas szinten szervezik meg.”

A vb-n gyorsasági, hosszú távú, és ügyességi futamokban állhat rajthoz az ifjúsági, felnőtt és masters korosztály. Az eseményen profi és amatőr versenyzők is elindulhatnak merev-, és felfújható deszkás kategóriákban.

“Szerencsére az utóbbi években Magyarországon is nagyon népszerű lett a SUP, 2020-ban itthon a szakág legnagyobb szabású tömegrendezvényeit az MKKSZ szervezhette. Az augusztusi Balaton-átevezésre annyian el akartak jönni, hogy az esemény előtt egy héttel le kellett zárnunk a nevezést. Biztosak vagyunk benne, hogy a profik mellett ezres nagyságrendben vesznek majd részt amatőr sportolók is a nyár egyik legnagyobb szabású magyarországi sporteseményén, a balatonfüredi világbajnokságon, amelyen rengeteget tehetünk azért, hogy friss ICF szakágként a SUP népszerűségét világszerte tovább növeljük erősítsük” - mondta Berényi Péter, az MKKSZ szervezési igazgatója.

A SUP népszerűségét növelő globális stratégia részeként az ICF a balatonfüredi világbajnokság előtt online szemináriumot szervez a versenybíróknak.

"A nemzetközi SUP-os mezőny örömmel fogadta a Sportdöntőbíróság határozatát, amelyik megerősítette, hogy az ICF szervezhet szakági világversenyeket, a sportolók izgatottan várják a vb-futamok. Már megvannak a jelöltjeink a 2022-es, és 2023-as világbajnokság szervezésére, komolyan készülünk arra, hogy tovább fejlesszük a legfiatalabb szakágunkat. Vannak, akik nem értenek egyet azzal, hogy a kajak-kenu sportág felkarolta a SUP-ot, de a versenyzőket arra kérem, hogy ne foglalkozzanak az olyan kritikusokkal, akik akadályozzák a szakág tovább elterjedését" - tette hozza Jose Perurena.

Fotók: Magyar Kajak-Kenu Szövetség