A nem olimpiai versenyszámban induló Furkó Kálmán, Szabó Bence összeállítású könnyűsúlyú kettes a tavalyi évhez hasonlóan ezüstérmet nyert a szerb fővárosban, ami a szövetségi kapitány szerint várható volt.

"Kicsit lejátszott volt a könnyűsúlyú kettes döntője az erőfölény és a pályakülönbség szempontjából is" - mondta Lőrincz Attila az MTI-nek, majd rátért a kétszeres olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz szereplésére is. "Bendegúz eléggé elcsigázott lett a zárónapra, mert belelovagolta magát az igazságtalan kiemelésbe, ráadásul pechje is volt a széllel".

A szakvezető arra utalt, hogy a végül másodikként záró holland rivális a 30 éves magyar sportoló előfutamában kapott helyet, csakúgy mint a vasárnap bronzérmet szerző új-zélandi.

"Mi már a legelején gondoltuk, hogy ez a két versenyző a legjobb négyben lesz, de akik a kiemelést végezték, nem így gondolták" - hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a Budapest Evezős Egyesület versenyzője hiába nyerte meg a reményfutamot, mivel a következő napokban megváltozott a szélirány, ezért az esélyek sem voltak egyenlők a pályák között a kvótaszerzésre. "Számára bekerülni a C döntőbe becsületbeli ügy volt, ez a minimum. Ezt követően viszont azt láttam rajta, hogy ő nem ezért jött, és nyilván megpróbálta, de már elcsigázott volt".

A Juhász Adrián, Simon Béla duó huszadik lett a kormányos nélküli ketteseknél, ami a kapitány szerint nem a szeszélyes időjáráson múlt. Úgy vélte, még ha szerencséje is lett volna az egységnek a pályával, akkor is csak csökkent volna a különbség azokkal a csapatokkal szemben, amelyek továbbmentek, de nem tűnt volna el. A sportvezető arra is rávilágított, hogy Juhász és Simon a válogatott legidősebb tagja, így mindkettőnek el kell gondolkodnia, bele tud-e vágni a folytatásba a családi elkötelezettségek mellett.

A könnyűsúlyú egypárban ötödikként záró Galambos Péter is a tapasztaltabb versenyzők közé tartozik, és Pétervári-Molnárhoz hasonlóan túl nagy falatnak bizonyult számára a szeles hatos pálya a szombati fináléban.

"Az elején még nem volt akkora a pályahátrány, de a felétől egyre nagyobb takarásba került az egyes és a kettes pálya, így Peti szélben maradt, a többiek pedig kevésbé" - jegyezte meg a szövetségi kapitány, ráadásul a Galambos melletti pálya üres volt, ami tovább nehezítette a helyzetet, osztrák ellenfele ugyanis egy hajóbalesetben megsérült, így visszalépett a döntőtől. "Szép eredmény az ötödik hely annak ellenére, hogy szerintem éremért csatázhatott volna. Aranyra kevés esélye volt, de a lengyel fiúval egy éremre bejöhetett volna, mivel az azt megelőző napokban is vele csatázott. Akkor szándékosan nem ment bele, de most már visszatekintve lehet, hogy kellett volna, mert akkor jobb pályára kerül".

Lőrincz elmondása szerint a könnyűsúlyú egypárban kétszeres Európa-bajnok magyar evezős nem volt megelégedve a teljesítményével, jövőre pedig a hazai kontinensviadalon vonzó lehet számára a nem olimpiai számok közé tartozó szám, kétpárban azonban kvótát osztanak a jövő évi, párizsi olimpiára, ezért az MTK Budapest sportolójának a közeljövőben el kell döntenie, hogy melyik versenyszámban kötelezi el magát 2024-re.

"Vegyes érzésekkel jöttünk haza, az ezüstéremnek és az ötödik helynek is örülni kell, de nem sikerült kvótát szerezni, ami egy kicsit rányomta a bélyegét a hangulatra. Nem mondom, hogy hajszálon múlt, mert nem, most át kell gondolni a felkészülést, és a lehetőségeket" - fogalmazott a kapitány, aki szeptember végéig adott gondolkodási időt a versenyzőknek a jövőre nézve.

