2008. július 15-én hunyt el a kétszeres olimpiai-, és tizenötszörös világbajnok kenus, Kolonics György. Írásunkkal rá emlékezünk.

Július 15-e van. A nyár gőzerővel dübörög, a nap vakító és perzselő sugaraival hívogat a strandra, az utcákról beszűrődik a gondtalan gyermekkor zsivaja. Idilli kép. Talán így kellene kinézni a nyár középső napjának, de 14 éve minden megváltozott, s azóta a boldog órákba mindig beleúszik valami furcsa szomorúság, amely hirtelen miértekben tör ki az emberből.



14 éve Kolonics György már kora reggel a csepeli csónakházban volt, hogy még azelőtt edzeni tudjon egy keveset, mielőtt Kozmann György odaér. Nem sokkal később elfogyasztotta az általa csak koksznak hívott kóláját, majd a társ megérkezése után átöltözött. Ezt követően a páros vízre emelte a hajót, és ment néhány kört. A partról kíváncsiskodó fiatalok tekintete kísérte őket, hátha megint látnak valami apró fortélyt a nagyöregtől, amit a későbbiekben hasznosítani tudnak majd.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.