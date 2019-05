Visszavonul a profi kézilabdázástól és a Telekom Veszprém segédedzője lesz a nyártól Momir Ilic.

A hírt a játékos Csík Zoltánnal, a Veszprém Handball Team vezérigazgatójával és David Davis vezetőedzővel közösen tartott keddi veszprémi sajtótájékoztatóján jelentette be.

Csík Zoltán egyedülállónak nevezte Momir Ilic pályafutását, és reményét fejezte ki, miszerint úgy fejezheti be a profi kézilabdát, hogy két fontos trófeát is a magasba emelhet a szezon végén.

Hangsúlyozta: Veszprémben a kézilabda több mint sport, a legendák visszavonulásuk után is segítik a klub működését. Elmondta, David Davisszel megállapodtak abban, hogy Momir Ilic - Carlos Perezhez, Iváncsik Gergőhöz, Gulyás Péterhez vagy Gulyás Istvánhoz hasonlóan - a klub mellett marad és a következő szezontól segédedzőként segíti a klub munkáját. (Photo by Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

David Davis kiemelte: Momir Ilic húszéves pályafutása magáért beszél, nemcsak csapattársai, de ellenfelei tiszteletét is kiérdemelte.

A hat éve Veszprémben játszó Momir Ilic elmondta, húsz év profi pályafutás után nehéz volt meghoznia a döntést a visszavonulásról. Kiemelte, családja - felesége és gyermeke - mellett szíve másik fele a kézilabdáé, és nem is tudja elképzelni az életét a játék nélkül.

A 37 éves szerb balátlövő szülővárosában bátyja hatására kezdett kézilabdázni. Játszott a Samot Arandelovacban, a Kolubara-Lazarevacban és a Fidelinka Suboticában, majd két szezont töltött a szlovén Gorenje Velenjénél, hármat a német VFL Gummersbachnál, 2013-as Veszprémbe igazolása előtt pedig négy évig a német THW Kiel játékosa volt. A Gummersbachhal 2009-ben megnyerte az EHF-kupát, a Kiellel 2010-ben és 2012-ben a Bajnokok Ligáját, a 2012-es férfi kézilabda Európa-bajnokságon pedig a legértékesebb játékosnak választották. (Photo by Sascha Steinbach/Bongarts/Getty Images)

A sajtótájékoztatón a visszavonuló játékos edzői közül kiemelte Nikola Jevremovicot, aki elindította karrierjét, Alfred Gislasont, Sead Hasanefendicset, Carlos Ortegát, Xavi Sabatét valamint jelenlegi vezetőedzőjét, David Davist is, majd köszönetet mondott Hajnal Csabának, Kálomista Gábornak és Fonyó Károlynak, akik elősegítették Veszprémbe szerződését. Szintén megköszönte a veszprémi szurkolók biztatását, akiket Európa legjobbjainak nevezett.

A közelgő magyar bajnoki döntőről Momir Ilic az újságíróknak azt mondta: úgy érzi, jó formában van a csapat, a legfontosabb, hogy nyugodtnak és koncentráltnak kell maradni. "Kézilabdázni szeretnénk, hiszen ezt szeretjük csinálni" - tette hozzá.

David Davis közölte: a csapat a szezon utolsó egy hónapjára a lehető legjobb formába került, ezért magabiztosan várják az előttük álló kihívásokat. Elértük a két legnagyobb célunkat, hogy ott legyünk a bajnoki döntőben és bejussunk a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Mindenki egészséges és minden mérkőzésünket meg szeretnénk nyerni - fogalmazott.