Szokatlan időpontban, kiegyenlítettnek ígérkező küzdelemmel és Valter Attila személyében magyar kerékpárossal rajtol el szombaton a Giro d'Italia háromhetes országúti körverseny.

A 22 éves, Tour de Hongrie-győztes bringás Bodrogi László után második magyarként vesz részt háromhetes viadalon, miután bekerült csapata, a CCC nyolcfős keretébe.



Az időfutamban világbajnoki ezüst- és bronzérmes Bodrogi hét alkalommal állt rajthoz a három legnagyobb körversenyen: a Tour de France-on 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben, a Vuelta a Espanán 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben, míg a Giro d'Italián 2007-ben indult. Legjobb eredményeként az első francia körversenyén harmadik lett az egyik időfutamon.



Az MTI megkeresésére a keretbejelentést követően Valter elmondta: ismeri és nagyon tiszteli Bodrogi eredményeit, noha még kisgyermek volt, mikor Bodrogi legnagyobb sikereit elérte.



"Nagyon örülök, hogy ilyen hosszú idő után én képviselem a hazánkat újra háromhetesen" - mondta Valter, aki kiemelte, a lehető legnagyobb elvárásokat tűzte ki magának. "Szeretnék szökni és szakaszokon top tízes, ötös vagy akár még jobb helyezéseket elérni".



Valter szerint az imolai világbajnokság mezőnyversenyében - ahol vasárnap 76. helyen végzett - is szeretett volna jobb eredményt elérni, de sokat tanult belőle.



"Egész nap ott kell lenni nemcsak erőben, hanem fejben is, figyelni a helyezkedésre és minden másra. Egy szakaszgyőzelemnek nagyon örülnék, de ha úgy indulnék el, hogy csak éljem túl ezt a három hetet, akkor ez nem sikerülhet, márpedig maradandó eredményt szeretnék elérni" - jelentette ki Valter.



A holland In de Leiderstrui szakportál az összetettben legjobb 25 év alatti kerékpárosnak járó fehér trikó tíz legnagyobb várományosa közé sorolta Valtert, aki ehhez hozzáfűzte, nagyon jól esik neki, hogy nemzetközi szinten is így számolnak vele, ám ő az összetettbeli eredmény helyett első indulásnál inkább a szakaszokért szeretne versenyezni, egyúttal a csapata is inkább ezt preferálja.



"Ha jól fogom érezni magam és haladnak a lábaim, persze nem fogom visszafogni magam. Ugyanakkor lehet, hogy jobb, ha visszaveszek kicsit, és inkább egy-egy kimagasló eredményért, szakaszgyőzelemért versenyzem. Ez ott fog eldőlni" - mondta Valter.



Az összetett győzelemért többen is harcban lehetnek a várakozások szerint. Az előzetes forma alapján a legnagyobb esélyes Geraint Thomas.



A 2018-as Tour de France-győztest ráadásul rendkívül erős hegyi segítőkkel támogatja az Ineos Grenadiers, amely a számára kevéssé jól sikerült francia körverseny után a Girón kíván javítani. A brit bringásnak ráadásul kedvezhet, hogy a hat hegyi befutós szakasz mellett három egyéni időfutamot is rendeznek, márpedig ebben ő általában jól szerepel.



Ráadásul nemcsak ő remekel a brit istállóból ebben a számban: a kétszeres időfutam-világbajnok ausztrál Rohan Dennis, valamint a friss vb-aranyérmes olasz Filippo Ganna is Thomast segíti, így akár már a Palermóban záruló szombati nyitó időfutamon a csapathoz kerülhet a rózsaszín trikó.



Thomas egyik nagy kihívója az összetettben a fokozatosan jó formába rendülő Simon Yates lehet. A két éve Vuelta a Espanát megnyerő brit kerekes a világjárvány nyomán kialakult kényszerszünetet követően kiválóan teljesített a fontos többnaposokon: harmadik lett összetettben a lengyel körversenyen, majd - épp Thomast megelőzve - megnyerte a tirrén-adriai viadalt.



Az augusztusban kiemelkedő formában lévő holland Steven Kruijswijk válltörés miatt lemaradt a Tourról, így a Giróra érkezik a Jumbo-Visma kapitányaként. A holland csapat az Ineoshoz hasonlóan kozmetikázni kíván majd, mivel a Touron az utolsó előtti szakaszon nyert helyzetből vesztette el az összetett elsőséget.



A végső elszámolásnál az Asztanából a nyár végi egynaposokon remeklő dán Jakob Fuglsang vagy az orosz Alekszandr Vlaszov előkelő helyezése sem lenne meglepetés: előbbi a lombardiai körversenyt, utóbbi a Mont Ventoux Challenge-et és a Giro dell'Emiliát nyerte, kérdés, hogy esélyesként három héten át tudnak-e magas szinten teljesíteni.



A kétszeres győztes Vincenzo Nibali képes, ezt már több ízben bizonyította, ezúttal azért száll harcba, hogy ő legyen a viadal legidősebb bajnoka. Az olasz kerekes november 14-én ünnepli 36. születésnapját, és ha a befutót követően magára öltheti a rózsaszín trikót, akkor megdönti honfitársa, Fiorenzo Magni 1955-ben felállított rekordját, aki 34 évesen és 180 naposan diadalmaskodott. Ráadásként a Cápa becenevű bringás - aki egyszer-egyszer a Vueltán és a Touron is győzött - újabb elsőségével két elittársaság tagjává válna: eddig mindössze nyolcan tudták legalább háromszor megnyerni a Girót, illetve mostanáig tízen diadalmaskodtak legalább ötször háromhetes viadalon.



A versenyt színesíti majd, hogy először indul a Girón a háromszoros világbajnok Peter Sagan, aki a pontverseny végső sikeréért száll harcba.



Az olasz körverseny hagyományosan az első az esztendő háromhetesei közül, viszont októberre halasztása miatt Gabriele Missaglia, a CCC sportigazgatója kiemelte, ezúttal az időjárás különlegesen nagy szerepet játszhat majd.



Idén májusban Budapest adott volna otthont a Grande Partenzának, az első három szakaszt rendezték volna Magyarországon, ám ezt a pandémia meghiúsította.



A mezőny 3497,9 kilométert tesz meg, amíg október 25-én célba ér Milánóban.

Borítókép: facebook/Giro d'Italia