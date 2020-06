Az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA), amely két napja újította fel tevékenységét, orosz atlétákat és súlyemelőket tesztelt elsőként.

Margarita Pahnockaja, a RUSADA főigazgató-helyettese a TASZSZ-nak nyilatkozva elmondta, hogy a kontrollnak elsők között alávetett sportolók között úszók, sízők és rögbisek is voltak. Hozzátette, hogy az ellenőrzés negatív példával is szolgált: egy - általa meg nem nevezett - orosz versenyzőt nem találtak meg azon a címen, amelyet a holléti nyilvántartásában a doppingellenőröknek előzetesen megadott.



Pahnockaja kedden jelentette be, hogy a RUSADA, amely a koronavírus-járvány miatt március 28-án ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét, újraindította a sportolók tesztelését. Kitért rá, hogy az év első három hónapjában 2755 mintát vettek orosz versenyzőktől.

Borítókép: Mikhail Japaridze\TASS via Getty Images