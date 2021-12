Michael van Gerwen, Vincent Van der Voort, és Raymond Barneveld után ezúttal az angol Dave Chisnall koronavírus-tesztje lett a pozitív.

A világranglista 14. helyezett ezért visszalépett mai mérkőzésétől, amelyet Luke Humphries ellen vívott volna, így Humphries játék nélkül jutott tovább és készülhet Chris Dobey ellen, aki szintén Van Gerwen koronavírus-fertőzése miatt jutott tovább. – derült ki a PDC közleményéből.

Dave Chisnall has withdrawn from the William Hill World Darts Championship after testing positive for Covid-19 ahead of his match with Luke Humphries.



Humphries will receive a bye to the last 16 and Wednesday afternoon's session will continue with two matches.