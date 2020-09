Tovább javult Alessandro Zanardi állapota, ám a paralimpiai bajnokra három hónappal balesete után újabb beavatkozás vár.

A milánói San Raffaele kórház csütörtöki közlése szerint Zanardi állapota továbbra is súlyos, és korai lenne hosszú távú prognózist felállítani.



Az olasz Zanardi június 19-én szenvedett balesetet, amikor kézzel hajtott, háromkerekű járművel, handbike-kal részt vett egy parasportolók részére rendezett országos váltóversenyen. Amikor áttért a másik sávba, összeütközött egy szembejövő teherautóval, leesett a sisakja, súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett. A baleset után helikopterrel kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépen volt és mesterséges kómában tartották. Azóta több stabilizáló műtéten is átesett, operálták az arcát is, a következő hetekben pedig a koponyája helyreállításához vár rá újabb beavatkozás.



Zanardi ismert autóversenyzőként 2001-ben egy németországi viadalon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images for IRONMAN