Higiéniai okokból új aranyérmet kap egy olimpiai bajnok japán softballozó.

Goto Miu otthonában, Nagojában ünnepélyes fogadás keretében mutatta be szerdán a medálját, amelyet Kavamura Takasi polgármester is a kezébe vett. A városvezető azonban nem érte be ennyivel, és a nagy nyilvánosság előtt, tréfából beleharapott az érembe. A koronavírus-járvány újabb hullámától sújtott szigetországban heves reakciókat váltott ki a 72 éves Kavamura viselkedése. Ota Juki, Japán első vívó olimpiai bajnoka közölte, tiszteletlen és higiéniai okokból is felelőtlen volt a polgármester tette.

Az ország olimpiai bizottsága végül úgy döntött, hogy Goto kap egy másik aranyérmet. A japánok július 27-én 2-0-ra verték az amerikaiakat az ötkarikás softballtorna fináléjában.

Borítókép: Mulboyne/Twitter