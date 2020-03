A koronavírus-járvány miatt továbbra is világszerte - így Magyarországon is - halasztják vagy törlik a különböző sporteseményeket, illetve speciális intézkedéseket hoznak.

A Telekom Veszprém kézilabdacsapata valamennyi játékosának negatív lett a koronavírus-tesztje. A klub a honlapjára feltett hírben számolt be hétfőn arról, hogy a vezetőség döntése alapján a Veszprém Handball Team Zrt. költségén minden játékoson és hozzátartozóján, valamint az alkalmazottakon elvégezték a tesztet a COVID-19 koronavírusra.



"Az elmúlt hetekben mi is folyamatosan úton voltunk, több országban is jártunk, amelyekben több fertőzöttet is találtak, így potenciális fertőzöttek lehettek a csapaton illetve a környezetén belül. A tesztelés múlt hét végén megtörtént, szerencsére az összes minta eredménye negatív volt, tehát senki nem fertőződött meg az utazások során" - olvasható a beszámolóban.



Az Európai Szkander Szövetség törölte idei kontinensviadalát, amelyet május 16. és 24. között Balatonfüreden rendeztek volna meg. Az eseményen több mint harminc ország körülbelül ezer sportolója vett volna részt.



A finn Jokerit Helsinki után a kazah Barisz Nur-Szultan is visszalépett az orosz központú jégkorongliga (KHL) rájátszásától. A finn klub a játékosok és a szakmai stáb tagjainak egészsége érdekében döntött így, míg a kazah gárda a járvány miatt életbe léptetett tilalmak miatt nem tudna utazni, illetve nem fogadhatja ellenfeleit. A Jokerit riválisa, az SZKA Szentpétervár és a Barisz ellenfele, a Szibir Novoszibirszk automatikusan az elődöntőbe jutott. Jelenleg hat, kizárólag orosz csapat maradt versenyben: az SZKA és a Szibir mellett az AK Barsz Kazany, a Szalavat Ufa, a CSZKA Moszkva és a Dinamo Moszkva.



A KHL azon kevés sportligák egyike, amelyben a koronavírus-járvány ellenére tovább játszanak.



Az Ausztrál Labdarúgó Szövetség (FFA) közölte, hogy zárt kapuk mögött fejeződik be az élvonalbeli bajnokság. A hátralévő hat fordulót nézők nélkül bonyolítják le, az esedékes döntő előtt pedig az FFA ismét áttekinti majd a helyzetet.



Az egyesült államokbeli Edmondban elhalasztották a tokiói kvótáért kiírt ülőröplabda-selejtezőt. Az oklahomai eseményen hét csapat versengett volna keddtől szombatig, s a győztes utazhatott volna a paralimpiára. A sportág világbajnokságát - melyet április 21-től 28-ig írtak ki - a kínai Hangcsouból korábban áthelyezték Kairóba, ám a nemzetközi szövetség ezt az eseményt is törölte a versenynaptárból.



A WTA május 2-ig minden női tenisztornát törölt, vagyis Indian Wells és Miami után Prágában, Stuttgartban és Isztambulban sem lesz verseny.



Borítókép: Facebook.com/ Veszprém Handball Team