A PDC Darts világbajnokság két elődöntőjében a kilencedik helyen kiemelt Michael Smith viszonylag simán 6-3-ra győzte le a negyedik helyen kiemelt James Wade-t, míg a két skót klasszis Gary Anderson és Peter Wright egymás elleni mérkőzésén utóbbi örülhetett. Wright 6-4-re győzte le a tavalyi évben döntős Andersont.

A PDC világranglistán második helyen kiemelt Wright ráadásul megdöntötte az egy mérkőzésen elért legtöbb 180-as dobását, hiszen 24 alkalommal dobott ennyit, megdöntve ezzel éppen Gary Anderson rekordját.

Fotó: PDC

"Micsoda mérkőzés volt. Csodálatos érzés volt Gary Anderson ellen győzni, aki a valaha volt egyik legjobb dartsjátékos. Remélem a közönség és a Tv nézők is remekül szórakoztak. Ez volt a legjobb mérkőzés, amit valaha játszottam.” - nyilatkozta Wright a győzelmet követően a Pdc.tv-nek, aki félmillió fontos nyereményért valamint a Sid Powell trófea visszaszerzéséért lép színpadra.





What. A. Match.



Peter Wright defeats Gary Anderson 6-4 in an absolute thriller to book his spot in the final of the 2022 World Championship!



Can Snakebite double his world title tally?#WHDarts pic.twitter.com/RavvT6Ppyw