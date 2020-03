Minden eddig megszerzett kvóta érvényes, így birtokosaik részt vehetnek a tokiói olimpián, amelyet a koronavírus-járvány miatt a jövő évre halasztottak - jelentette be pénteken a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).

A NOB azt is közölte, hogy minden sportág az eredetileg megállapítottnak megfelelő számú indulót vonultathat majd fel a 2021-ben sorra kerülő játékokon, melyre eddig a kvóták 57 százaléka kelt el.



A tokiói olimpián mintegy 11 ezer sportoló vesz majd részt. Az aktuális helyzet szerint a magyar küldöttséget 81 fő, valamint három tartalék alkotja, így 84 magyar sportoló már biztosan utazhat a japán fővárosba jövőre.

