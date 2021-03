Az elmúlt másfél évben extrém megpróbáltatásokon ment keresztül, és ebben az időszakban komoly holtpontokon is átesett Korpási Bálint, aki szombaton olimpiai kvótát szerzett a kötöttfogásúak 67 kilogrammos kategóriájában az európai birkózók BOK Csarnokban rendezett kvalifikációs versenyén.

A 34. születésnapját egy hét múlva ünneplő világ- és Európa-bajnok sportoló kedden az M4 Sport Sporthíradóban elmondta, a 2019-es nur-szultáni világbajnokságot követően döntöttek úgy edzőivel, hogy a 72 kilogrammos súlycsoportból 67-re fogyasztva próbálják meg kiharcolni az tokiói olimpiára szóló kvótát. Mint mondta, nem volt könnyű, amikor a koronavírus-járvány miatt tavaly elhalasztották az ötkarikás játékokat, de a decemberi belgrádi világkupán aratott sikere lendületet adott neki ahhoz, hogy újra belevágjon, hiszen normál súlya körülbelül 75 kilogramm.



A BVSC-ben birkózó Korpási külön köszönetet mondott Tóth Istvánnak és Majoros Istvánnak - utóbbi híres volt elképesztő fogyasztásairól -, akiknek tanácsaival a jelentős súlyveszteség mellett is meg tudta tartani erejét.

Az olimpiai kvalifikációs versenyt felidézve Korpási Bálint megjegyezte, mivel a szabadfogásúak és a nők sem tudtak kvótát szerezni, nagy volt a nyomás rajta, ugyanakkor a saját maga felé megfogalmazott célok is nyomták a vállát.



Kiemelte, amikor a negyeddöntőben egy hiba miatt tusveszélybe került, végigfutott a fejében több évtizedes pályafutása, amit nem akart így befejezni, és minden erejére szüksége volt a fordításhoz.



Korpási Bálint egy fogadást is nyert sikerével, ugyanis még a 2019-es világbajnokságon ajánlotta fel neki Kulcsár Krisztián a szolgálati autóját, amennyiben kiharcolja az olimpiai indulást. Az autót Korpási hétfőn át is vette a Magyar Olimpiai Bizottság elnökétől, és idén októberig használhatja.

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Birkózó Szövetség