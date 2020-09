A pandémia miatt csak most kerülhet sor az első nemzetközi versenyre, hétvégén Duisburgban a kontinens U23-as mezőnye méri össze erejét. A magyar csapat harminchárom versenyzővel csütörtök este érkezett meg a helyszínre. Az Eb-re rekord számú nevezés érkezett: 32 országból összesen 650 versenyző áll rajthoz.



Eredetileg tizenhárom számban indultak volna a magyarok, ám a koronavírus- járvány második hulláma átírta a terveket. „A felelősségteljes Eb-részvételt úgy láttuk biztosítottnak, hogy ha csapat valamennyi tagját koronavírus tesztnek vetjük alá az utazást megelőző napokban.” - tájékoztatott Pignitzky Borbála, a Magyar Evezős Szövetség főtitkára.



„Az egyik egység tagjának pozitív lett koronavírus-tesztje, ezért őt és egyébként mindkétszer negatív tesztet produkáló csapattársát nem utaztattuk ki. Nem sokkal később sajnos egy másik csapatban is fény derült pozitív esetre, ebben az esetben cserével, a tartalék versenyzővel meg tudtuk oldani az indulást, mert szerencsére a fertőzött csapattag társa itt is két negatív tesztet produkált és a hatóság is engedélyezte a részvételt a versenyen.”



A keret zöme a dunavarsányi edzőtáborban készült az elmúlt időszakban. Fel van adva számukra a lecke, hiszen rendkívül erős mezőny várható Duisburgban.



Íme a magyar egységek és Szierer János szövetségi kapitány várakozásai:



Férfi egypárevezős: Szabó Márton

„Top formában van, az idén mutatott teljesítmény alapján érmet várunk tőle, van már U23-as Európa-bajnoki címe négypárevezősben.”



Férfi könnyűsúlyú kétpárevezős: Galcsó Vencel, Turi Péter

„Az edzőtáborban is ügyesek voltak, lelkesek, nagyon jól hajtják a hajót. Ha tudják produkálni a korábban evezett legjobb idejüket akkor döntőbe kerülhetnek.”



Férfi kétpárevezős: Szabó Gábor, Ujhelyi Mihály

„Mivel megítélésünk szerint a szerbiai ifjúsági Eb rendezése bizonytalan, a legjobb három ifi csapatunkat beneveztük az U23 Európa-bajnokságra, hogy legyen versenyzési lehetőségük. Férfi kétpárunk az ifi Eb-n éremesélyes lenne, Duisburgan a B döntő eleje, a 7-9. hely nagyon jó eredmény volna.”



Férfi kettes: Porvázsnyik Patrik, Koncsik Dominik

„Az eredetileg kijelölt csapat az ifjúsági mezőnyből kiemelkedik, de koronavírus- fertőzés miatt kényszerű csere történt az egységben, a tartalék: Porvázsnyik Patrik került a hajóba. Itt ülnek össze, vakrepülés lesz.”



Férfi könnyűsúlyú kettes: Derekas Ambrus, Szalai Andor

„Jól mentek az elmúlt időszakban, egyikőjük ifi, másik U23-as. Tény, hogy a Furkó-Szabó kettős helyére léptek, így akarva-akaratlanul mindenki hozzájuk

hasonlítja majd őket, ez az ő keresztjük. De, ha így haladnak elérhetik majd, amit korosztályos Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes elődeik.”



Férfi négypárevezős: Szklenka Bence, Pálfai Csikó, Pajor Krisztián, Szász Gergely

„Sajnos az utolsó pillanatban egy alapembert, Danó Dánielt bordasérülés miatt le kellett cserélni a csapatban, egy ifi, Pálfai Csikó került a helyére. De nem ez volt az első változtatás, korábban Szabó Márton is tagja volt a négypárnak. Három elsőéves U23-as és egy ifi alkotja most a csapatot. Ügyesek, tehetségesek. Esetükben a B döntő eleje már jó eredmény lenne.”



Férfi négyes: Gerei Tamás, Dobai Tamás, Király Miklós, Király Csaba

„Az elmúlt időszakban jobb teljesítményt nyújtó négyesünket neveztük ebbe az olimpiai számba. Jól mennek, ha minden összeáll a dobogó közelébe érhetnek, ami nagy dolog lenne. Dobai Tamás és Gerei Tamásnak van már ezüstérme U23-as Eb-ről.”



Férfi kormányos négyes: Papp Benedek, Farkas Tallós, Domokos Mátyás, Hopp Márton

„Hopp Márton komoly nemzetközi rutinnal bír, a váltott evezős csapatok alapembere volt. Nagyon szeretném, ha döntőbe kerülnének.”



Férfi könnyűsúlyú négypárevezős: Czinege Tamás, Szőllősi Balázs, Bridge Henry, Fenyődi Tamás

„Nagyon ügyes, egységes, jó szellemiségű csapat, a válogató alapján lettek összerakva. Összeültek és szinte elsőre meglepően jól mentek, azóta javultak is. Első nemzetközi szereplésük.”



Női egypárevezős: Siska Bettina

„Az ifjúsági mezőnyben kimagasló. A többi ifinkhez hasonlóan megérdemli, hogy itt legyen az U23 Eb-n, de alanyi jogon is bekerült, bekerültek volna a csapatba.”



Női kétpárevezős: Zsiros Janka, Benda Orsolya

„Tavaly négypárban ötödikek lettek az Európa-bajnokságon, a döntőbe várom őket.”

Női négypárevezős: Gosztola Orsolya, Daka Zsófia, Szili Dorina, Galcsó Flóra

„Esetükben egy új csapatról van szól, számukra elsősorban a tisztes helyállás és a nemzetközi tapasztalatszerzés a cél.”



A duisburgi U23-as Európa-bajnokságon szombaton az elő- és reményfutamok zajlanak le, a középfutamokat és döntőket vasárnap húzzák a versenyzők.



A szervezők mindent megtesznek a biztonságos lebonyolításért, az egyes országok küldöttségeit hermetikusan elkülönítik a szállodában, az étkezőkben és a versenyhelyszínen, sőt a csapatok hajótárolóit is izolálták. A maszkviselés kötelező a hajón kívül, a kormányosoknak a hajóban is kötelező.

