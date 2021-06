Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke arra buzdít, hogy lehetőség szerint az eddigieknél is nagyobb mértékben oltsák be a koronavírus ellen a július 23-án kezdődő tokiói játékok résztvevőit és közreműködőit.

Az olimpiai közösségnek küldött levelében a német sportdiplomata azt írta, hogy a külföldről érkező delegációk tagjainak 84 százaléka oltottként érkezik majd Japánba.

"Bár ezek a számok már meghaladják az előzetes várakozásainkat, mindenkit arra buzdítok, kövessen el mindent azért, hogy még magasabbak legyenek" - fogalmazott Bach.

A NOB-elnök szerint az ötkarikás világszervezet Japánba érkező tagjainak körében közel százszázalékos lesz az átoltottság, illetve az immunitás.

"Információink szerint a médiamunkások 70-80 százaléka is megkapta már az oltást" - tette hozzá. Bach arra is kérte a versenyzőket, hogy minél hamarabb ismerkedjenek meg a játékok ideje alatt rájuk is érvényes szabályozásokkal, amelyek a koronavírus terjedését hivatottak meggátolni.

"Emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy mi mindannyian az ötkarikás mozgalmat képviseljük, és a világ bennünket fog nézni, figyelve minden megmozdulásunkat" - hangsúlyozta Thomas Bach.

A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia továbbra is a kritikák kereszttüzében áll, egy közelmúltbeli közvélemény-kutatás szerint a japánok többsége azt szeretné, ha ismét elhalasztanák vagy törölnék.

Borítókép: News Asia 24/Twitter