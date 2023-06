Azt modják, az élet a komfortzónádon kívül kezdődik. Ha idén nyáron kipróbálnád milyen az, amikor elönt az adrenalin, irány a wakeboard pálya!

„Ringat a víz, ringat a víz” – hallhattuk a kis hableányban Sebastiántól. Igaz, a kis ráknak fogalma sem volt róla, milyen szabadságérzést ad a wakeboardozás, de azt át tudta adni, milyen bizsergető, amikor a hullámok táncolnak alattad és a végtelen víztükör csak a tiéd. Sok nő nem meri kipróbálni ezt a szörfből eredeztethető extrém sportot, pedig talán az egyik legkevésbé veszélyes, és legtöbb adrenalinnal kecsegtető mozgásforma. Ráadásul hatalmas költségekbe sem kell verned magad miatta. Shenker-Horváth Kinga magyar wakeboard bajnok, a Magyar Vízisi és Wakeboard szövetség elnöke – és jómagam – szerint is, amellett, hogy sportként is kitűnő, rendkívül szexi dolog a vízen siklani.

Ne hagyd, hogy legyőzzön a félelmed!

Ez a kijelentés mondjuk nemcsak a wakeboardra igaz, hanem az élet más területére is. A wakebord elkezdéséhez ugyanis tényleg le kell küzdened majd a félelmedet, de egy kis bátorsággal hamar hatalmas csodában lehet részed. Ezért ha hallod a víz hívó szavát, azt javasoljuk, engedd, hogy átjárjon a lelkesedés és éld át bátran az adrenalincsodát.

Víz, az éltető elem

A wakeboardot leginkább úgy lehet leírni, mint a snowboardozást csak vizen. Wakeboardozni lehet hajó után, vagy speciálisan erre a célra kiépített kötélpályán is. Mindkét esetben egy lábadra rögzített deszkán kell megállnod a helyed. Ami első pillanatra talán ijesztőnek tűnhet, de valójában könnyebb, mint gondolnád. A lábad és a core- vagyis törzsizmok tartására van szükség, azon kívül, hogy szorítod a kötelet. A többit elvégzi helyetted a felhajtóerő és a víz. Ha pedig egyszer megkezded siklásodat, hamar megérkezik a siker is. A wakebord ugyanis kifejezetten az a sport, amely egy jó edző mellett elsajátítva és felépítve az adrenalinfröccs mellé hatalmas sikerélményt is garantál.

„Nincs semmi ahhoz fogható, amikor naplementében csúszol a tükörsima Balatonon” -Shenker-Horváth Kinga

A wakeboard eredete a vízi sieléshez kötődik, az első deszkákat az 1980-as években kezdték el gyártani. Akkor a deszkák még nagyobbak és nehezen irányíthatóak voltak, de az évek múlásával egyre könnyebb, jobban irányítható, és a csúszást megkönnyítő modelleket gyártottak. A lábad egy csizmaszerű cipőben van rögzítve a deszkához. Ez sok újgenerációs wakeboardról már egy mozdulattal lecsatolható. A sport fejlődésével együtt jöttek be a pályákra az úgynevezett elemek is, amelyekre – ha már profi vagy a vízen – az új deszkákkal könnyen fel lehet csúszni, és számtalan trükköt lehet végrehajtani. Ha ezekre elemekre szeretnél feljutni, akkor ma már biztonsági előírás, hogy legyen rajtad bukósisak, de önmagában a vízen való sikláshoz erre sincs szükség.