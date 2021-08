A darts legjobbjai vesznek majd részt a PDC European Tour idei sorozatának első, budapesti állomásán, amelyet szeptember 3-5-én a Papp László Budapest Sportarénában rendeznek meg.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szerdai tájékoztatása szerint a pandémia miatt 2020-ról idénre halasztott sporttörténelmi tornán gyakorlatilag a sportág teljes elitje megjelenik: a PDC Pro Tour ranglistájának első 16 helyezettje Budapestre látogat.

Többek között olyan klasszisokat láthatnak majd a sportág rajongói, mint Michael van Gerwen, Peter Wright, José de Sousa, Daryl Gurney, Joe Cullen, Michael Smith vagy James Wade.



Ami a lebonyolítást illeti: az összesen 48 résztvevő közül a 32, különböző módokon kvalifikált versenyzőt párba sorsolják, ők péntek délután és este játsszák le az első nyolc-nyolc mérkőzést, és a továbbjutók találkoznak majd másnap a Pro Tour-ranglistásokkal. A szombaton hasonló módon lebonyolított, nyolc-nyolc párharcból álló második kör után vasárnap délután már a négy közé jutás a tét, este pedig az elődöntőbe és a döntőbe kerüléssel folytatódik a program, végül pedig következik a finálé, amelynek győztese 25 ezer fonttal gazdagodik.

A selejtező meccsek hat leg megnyeréséig tartanak, míg az elődöntőben hét, a döntőben pedig nyolc győztes leget kell szerezni a diadalhoz.



A 2021 Hungarian Darts Trophyn - amely a PDC darts világszervezet történetének első hivatalos viadala lesz Magyarországon - a házigazda jogán egyedülálló módon négy magyar is indul. Ilyen sok magyar még nem vett részt korábban egy PDC-tornán, most viszont Strbik Péter, Jagicza Gábor, Végső János és Rucska József is tábla elé áll majd.



A versenyzői névsor alapján garantált a magas színvonal a 140 ezer font összdíjazású viadalon, amelynek szervezői azt várják, hogy sokan lesznek kíváncsiak a különleges darts csemegére, akik a sportágra jellemző beöltözéssel és szurkolásukkal feledhetetlen hangulatot varázsolnak majd a Papp László Budapest Sportarénába.

